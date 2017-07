Telehit también cambia de contenidos y conductores

Telehit, el canal de televisión mexicano con temáticas principalmente musicales, vive una nueva etapa en la que renovará contenidos e incluirá nuevos conductores a fin de ofrecer algo más fresco a su público.

La emisión televisiva complementará las secciones en las que se tratan puntos de actualidad, temas de estilo de vida y muestran entrevistas del mundo del espectáculo, con otros apartados de diversas materias como el cine, la comedia y, por supuesto, la música.

Los programas se lanzarán en dos etapas, la primera de ellas cuyos contenidos ya están al aire la conforman “Trenders”, “Filmaniaco”, “KeSigue” y “Altavoz”. Dentro de la segunda se encuentran “Viste mi chiste”, “Stand Wars”, “Virtuocity”, “¼ pop” y “Bala perdida”, que se estrenarán en el último trimestre del año.

“El canal está en un proceso de renovación donde habrá contenido lineal, corto y para redes. En mi caso voy a tener un programa de cine llamado ‘Filmaniaco’ donde estaré hablando del mundo cinematográfico con amigos invitados”, comentó para Notimex Claudio Rodríguez, conductor en Telehit.

La sección cinéfila estará al aire todos los jueves a las 21:00 horas, y en ella se verán figuras reconocidas que tendrán conversaciones sobre todo tipo de películas con el encargado del espacio, Claudio.

El público también disfrutará de un apartado musical a cargo de la nueva conductora Paly Duval. “Yo estaré cubriendo especiales, conciertos y festivales, donde me enfocaré principalmente a la música electrónica porque es un género internacional del cual hay mucho que explotar. Aún no tiene fecha exacta de estreno, pero está planeada para salir entre septiembre y octubre”.

Al igual que los contenidos, el contacto con el público cambiará debido a que se realizarán dinámicas para tener un acercamiento con los seguidores.

Es el caso de Claudio, quien lanzará votaciones a través de su perfil de Instagram. “Tenemos una sección donde estaremos buscando villanos máximos en la historia del cine, entonces voy a tener confrontaciones de distintos personajes y la gente decidirá quien pasa a la siguiente ronda”, detalló.

Como parte de la renovación se verán caras nuevas que conducirán los programas, una de ellas es la hija de la famosa actriz Consuelo Duval, quien asegura que fue una sorpresa quedarse en el canal.

“Yo fui a Telehit por otras cuestiones, conocí al productor Carlos Murguía y me comentó de los cambios que estaban haciendo, me invitó a hacer varias pruebas y pues me quedé”, comentó Paly.