Critican a Noelia por desnudo en Instagram

La cantante Noelia sorprendió a sus seguidores en Instagram con una fotografía en la que posó desnuda.

En la imagen, la intérprete aparece recostada boca abajo, con la espalda y el trasero al descubierto.

De fondo se aprecia el famoso hotel de lujo Burj Al Arab, de Dubái.

Noelia explicó que después de compartir la imagen fue reprendida por amigos de los medios de comunicación, pero también por fans, que cuestionaron el hecho de que bajara la fotografía, por lo que decidió mantenerla.

“Es una realidad que no sólo soy una cantante, estoy clara y contenta de ser también para muchos un sex symbol, es por ello que también soy una empresaria con líneas de lencería y sexy clothing con Noelicious, así que mientras mis fotos no pasen de los guidelines de Instagram no dejaré de publicarlas”.