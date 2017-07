Marjorie de Sousa hace importante petición a Televisa

Parece que los problemas legales entre Marjorie de Sousa y Julián Gil continuarán por un largo rato, razón por la cual la actriz habría pedido a Televisa restar importancia a su pleito en sus programas.

De acuerdo con la columna Alfombra Roja del periódico El Universal, la actriz se quejó con un directivo de la empresa pues considera que se la “ha cargado la mano” en el tratamiento de su conflicto con Gil en los programas de la televisora.

“Nos enteramos que Marjorie de Sousa se quejó en Televisa de la cobertura que en algunos programas le han dado a su demanda contra el también actor Julián Gil por pensión alimenticia para su bebé Matías. La actriz, nos cuentan, considera que le han cargado la mano, por lo que recurrió a un ejecutivo para expresarle su molestia y ahora la petición a todos es moderarse respecto a todo lo que se habla sobre su problema legal”, se puede leer en el artículo.

Y es que, a decir por las redes sociales, muchas personas han mostrado su apoyo a Julian, mientras que la actriz venezolana ha sido fuertemente criticada en todo el proceso.

Al parecer, De Sousa ya se cansó de la polémica y la tensión, que no permitirá que la cobertura que se le ha dado a su demanda en los programas prosiga.

La polémica

Lo que antes parecía una historia de amor entre Marjorie y Julián se convirtió en complicado drama de telenovela cuando decidieron separarse e ir a juicio para definir los planes de custodia y manutención de su pequeño hijo, Matías Gregorio.

Actualmente, la comunicación entre Julián y Marjorie está completamente rota. Sin embargo, no todo parece perdido, pues ambos han coincidido públicamente en que no están arrepentidos de nada.

En mayo pasado, De Sousa declaró a la revista People en Español que aunque ésta ha sido “una etapa muy fuerte, no me arrepiento de nada, si me dan a escoger volver a vivir esto por mi hijo, lo vuelvo a vivir”.

Mientras que hace unos días trascendió por medio del programa Hoy que Julián Gil admitió que aunque ya no ama a De Sousa, tampoco está arrepentido de todo lo que vivió a su lado.

“No me arrepiento de nada. Al contrario, cómo me voy a arrepentir. La responsabilidad de ser papá yo la he asumido porque me nace. Lo he hecho con mis dos hijos mayores y ahora con Matías sé que, si Dios quiere, las cosas en su momento se van a arreglar y todo va a ser como debe de ser”, expresó el galán.