Cuestionan en redes sociales embarazo de Ludwika Paleta

La reaparición pública de Ludwika Paleta, tras haber dado a luz a sus gemelos el pasado 9 de junio, causó controversia, y hay quienes aseguran que la actriz nunca estuvo embarazada, sino que recurrió a la subrogación gestacional para tener a sus mellizos. Y fue precisamente el cuerpo “post-parto” de Ludwika quien la delató.

Aunque ya no estuviera amamantando a sus bebés, por el poco tiempo que dio a luz, sus pechos deberían estar mucho más grandes, pero la actriz sigue como antes de su embarazo.

Cabe señalar que ella nunca posteó fotos de su embarazo, como cualquier artista suele hacer. Y tampoco hay imágenes de ella embarazada, por lo que hasta a sus fans les pareció algo muy sospechoso.

“Se dijo q ella no estuvo embarazada. No ha querido aclarar si los bebés son adoptados o usaron un vientre de alquiler. Pero ella no los tuvo y se nota muy bien que fue así”, dijo una seguidora en Instagram. “Y la leche?”, cuestionó otra a través de la red. “Definitivamente esos senos no son de quien acaba de dar a luz hace un mes”, señaló otra usuaria.