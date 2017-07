Disney canta y baila a México en la feria D23 con 'Coco'

Con canciones de mariachi a pleno pulmón y coloridos bailes por bandera, Disney se rindió hoy a la riqueza de la cultura mexicana en la feria D23, en la que la presentación sobre sus nuevos proyectos de animación tuvo como joya destacada su inminente filme sobre el Día de Muertos “Coco”.

Esta película, que llegará a los cines en octubre, cerró por todo lo alto el acto más destacado de la primera jornada de la D23, la convención organizada por Disney en la ciudad californiana de Anaheim y que hasta el domingo servirá para mostrar algunos aperitivos de las próximas aventuras fílmicas de Marvel, la saga “Star Wars” o Pixar.

El consejero delegado de Pixar y Walt Disney Animation Studios, John Lasseter, fue el maestro de ceremonias de una presentación en la que, junto a “Coco”, los fans pudieron saber algo más de “Toy Story 4”, “Incredibles 2”, “Ralph Breaks the Internet: Wreck-It Ralph 2” o un cortometraje derivado de “Frozen”.

Esperen a ver ‘Coco’. Es impresionante, hermosa e increíblemente emotiva”, aseguró Lasseter antes de enseñar al público dos adelantos exclusivos de la película que cuenta, en su versión original, con las voces de estrellas latinas como Gael García Bernal o Edward James Olmos.

En esos pequeños pero suculentos fragmentos se pudo ver a Miguel, un joven apasionado de la música, viajar por error a la “Tierra de los Muertos” mientras por la pantalla desfilaban “La Catrina”, flores de cempasúchil o alebrijes, entre otros claros homenajes de “Coco” a la tradición mexicana.

