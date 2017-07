Revelan la identidad del nuevo Doctor Who

La identidad del nuevo Doctor se reveló exclusivamente en BBC One y en las redes sociales de todo el mundo después de la final masculina de Wimbledon el domingo 16 de julio.

Jodie Whittaker será la decimotercera Doctor Who, relevo de Peter Capaldi, quien deja la serie después de Navidad.

“Estoy más que emocionada de comenzar este viaje épico – con Chris y con cada Whovian de este planeta. Es más que un honor personificar al Doctor. Este papel es un paso adelante y me encanta todo lo que representa Doctor Who: esperanza. No puedo esperar”, comentó Jodie Whittaker.

El nuevo escritor jefe y productor ejecutivo, Chris Chibnall, quien estará en la posición de Steven Moffat, fue quien tomó la decisión de tener a la primera mujer en el papel icónico.

“Después de meses de listas, conversaciones, audiciones, recuerdos, y muchos secretos para mantener el secreto, estamos muy contentos de darle la bienvenida a Jodie Whittaker como el decimotercer Doctor. Siempre supe que quería que el decimotercer doctor fuera una mujer y estamos encantados de haber asegurado nuestra elección número uno. Su audición para Doctor Who simplemente nos hizo estallar. Jodie está de moda, es chistosa, inspiradora, súper-inteligente y aportará cargas de ingenio, fuerza y calidez al papel. El decimotercer doctor está en camino”, compartió Chris Chibnall.

Por su parte, Peter Capaldi quien deja el personaje en diciembre pasó la estafeta a su relevo.

“Cualquiera que haya visto el trabajo de Jodie Whittaker sabrá que es una maravillosa actriz con gran encanto. Ella tiene, sobre todo el corazón enorme para personificar este papel tan especial. Será un Doctor fantástico”.

¿Quién es Jodie Whittaker?

Jodie Whittaker se graduó de la Guildhall School of Music y Drama en 2005 con una medalla de oro en actuación. Desde entonces, ha trabajado continuamente en cine, televisión y teatro. Sus créditos de televisión incluyen el aclamado drama de ITV Broadchurch (por la que fue nominada a ‘Mejor Actriz’ para los Premios de Televisión RTS), Black Mirror premiado con el Emmy, The Smoke de Sky 1, Cranford de la BBC, en la que actuó junto a Judi Dench e Imelda Staunton, The Night Watch (BBC), The Accused (BBC) y ‘Tess of the D’Urbervilles’ (BBC).

Jodie ha terminado recientemente el rodaje ‘Journeyman’ escrito y dirigido por Paddy Considine, así como la nueva serie de la BBC ‘Trust Me’. Sus otros créditos cinematográficos incluyen ‘Venus’ (que obtuvo nominaciones para ‘Best Newcomer’ en los ‘British Independent Film Awards’, ‘Best British Newcomer’ en los ‘Critic’s Circle Awards’ y ‘Best Actress in a Motion Picture’ Los ‘Premios Satélite’), ‘Attack the Block’, ‘One Day’, ‘Black Sea’, ‘Good Vibrations’, ‘St.Trinian’s’, ‘Get Santa’ y más recientemente ‘Adult Life Skill, la que produjo y por la cual recibió una serie de nominaciones BIFA.

