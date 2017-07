Aaron Carter arrestado por manejar bajo el efecto de drogas y alcohol

El también cantante y hermano del Backstreet Boy Nick Carter, fue arrestado el sábado en Georgia por cargos de posesión de drogas, conducción bajo la influencia del alcohol y posesión de objetos relacionados con drogas.

El cantante fue detenido por los sheriffs del condado de Habersham el sábado por la noche. De acuerdo con la información publicada por TMZ, Aaron se negó a someterse a las pruebas de alcoholímetro y a la prueba de su sangre y orina para determinar si estaba intoxicado.

La novia de Carter, Madison Parker, estaba en el auto con él y también fue arrestada.

Unas horas antes de su arresto, Aaron twitteó que no sería capaz de hacer una actuación en Kansas City debido a “problemas de transporte”.

Horas más tarde fue liberado bajo una fianza de 4,610 dólares. Un vocero del condado de Habersham dijo a TMZ, que la novia del cantante continuaba en prisión pero era candidata a salir bajo fianza.

Sin embargo este lunes, Carter amenazó con perseguir a los policías que lo arrestaron ya que afirma que nunca estuvo al volante y que puede comprobarlo. Por esta razón, los policías no tenían derecho a arrestarlo. Incluso afirma que únicamente fue blanco de su fama.

Carter afirma que estaba en AutoZone para arreglar la alineación de su coche. Su representante dice que hay imágenes de vigilancia que demuestran que no estaba en el coche cuando fue arrestado.

Aaron y Nick Carter pelean en redes sociales

Tras el suceso, Nick Carter tuiteó un mensaje de apoyo para su hermano menor, pero éste lo cuestionó.

El Backstreet Boy, publicó a través de su cuenta de Twitter que ama a su hermano sin importar lo que suceda “y si necesitas ayuda estoy aquí dispuesto a ayudarte a que estés mejor”.

Carter publicó un comunicado donde habla de su arresto, sucedido durante su gira de promoción de su sencillo “Sooner or Later” y donde detalla que cuenta con una licencia médica para portar marihuana para atender su ansiedad.

El comunicado también habla sobre el tuit del Backstreet Boy. “Si mi propia sangre (Nick) verdaderamente se preocupara por mi bienestar, ¿por qué no me llama por teléfono directamente y tiene una conversación en vez de hacer esto un foro público? No está “cool” usarme para sus relaciones públicas”.

