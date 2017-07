Acusan a Alejandro Tomassi de agredir físicamente a su esposo

#exclusiva #DiarioBasta #AlejandroTommasi es acusado de dar golpiza a su marido, quien descubrió que el actor lo engañó con cuatro jovencitos. ¡Entérate! 😱#Espectáculos #especialesbasta

A post shared by Diario Basta! (@bastaespectacular) on Jul 17, 2017 at 8:51am PDT