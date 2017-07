Band of Horses dará concierto en el Plaza Condesa de la CDMX

Band of Horses, considerado pilar del indie rock por más de una década, presentará en vivo ante su público mexicano “Why Are You OK”, su quinta y más reciente producción el 20 de octubre en el Plaza Condesa.

Luego de su exitoso paso por el Festival Corona Capital 2016, la banda regresa al país con su gira promocional del disco lanzado en junio de ese año, que integra 12 temas producidos por Jason Lytle, se informó en un comunicado.

La banda originaria de Seattle y asentada en Carolina del Sur en Estados Unidos integró en “Why Are You OK” los sencillos “Casual Party”, “In A Drawer” y “Solemn Oath”.

Su discografía abarca los títulos “Everything All The Time”, “Infinite Arms” y “Mirage Rock”, estos dos últimos fueron producidos por el legendario Glyn Johns.

La agrupación es liderada por el cantante y compositor Ben Bridwell. quien ha lanzado singles entrañables como “The Funeral” y “No One’s Gonna Love You”.

Precios:

Pista general : $625

Palco : $750

Balcón: $850

