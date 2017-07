Los tuits más graciosos del estreno de

No hay nada más emocionante que ver “Game of Thrones”, que ya es un fenómeno planetario. Y gracias a esto, en Twitter, es muy divertido compartir impresiones con otros fanáticos de la serie y miles de internautas que tuitean al tiempo. Acá les mostramos (ALERTA SPOILER) cómo vivieron el primer capítulo los fanáticos de todo el mundo.*

*A punto de comenzar*

¡Qué nervios! Y ah, haters.

El mundo hoy se divide en los que no paran de hablar de Game of Thrones y en los que ya están hartos de los que no paran de hablar de GOT. — Sofia Niño de Rivera (@sofffiaaa) July 17, 2017

Ver (o no ver) Game of Thrones no te hace intelectual ni superior a nadie. Entiéndelo, por favor (Va tanto para fans como para detractores) — Nouăsprezece #19 (@VedderCornell) July 17, 2017

Si la gente habla de Game of Thrones, déjenla. Es mejor hablar de una serie y no andar hablando mal de los demás. — Paula Hernández (@_Paula_H) July 17, 2017

Hoy es un día tremendo en las redes para los que no ven game of thrones. Es incluso peor que el día de los enamorados. — MathiasChu (@MathiasChu) July 17, 2017

A mí también me gusta Game of Thrones. Pero no es necesaria tanta excitación. Pueden verlo sin ser una bola de fanboys irritantes inmamables — ODIO (@odiomistweets) July 17, 2017

*HBO GO hizo miserables a muchos fans *

(Cersei Lannister se ríe de ustedes con una copa de vino)

Al servicio de HBO Go en estos momentos: pic.twitter.com/ejyUHcYWHe — Monnie Darko (@LunaWeasley98) July 16, 2017

Un hombre paga HBO Go para ver GoT y seis horas antes del estreno ya colapsó el servidor. Un hombre está meado por dragones. — Fernando García (@gfer66) July 16, 2017

Hoy muchos ingenieros de HBO Go valieron verghulis. — Hey Arnoldo Montaño (@spotgabbiani) July 17, 2017

Mañana al equipo de pruebas de carga de HBO GO pic.twitter.com/bNBDPwxaIg — Ananá Fixx (@ananafixx) July 17, 2017

Se cayó HBO go pic.twitter.com/bwtduswJx1 — A Fer si me muero (@FerCanaveri) July 16, 2017

Hubieran puesto a Lady Mormont a cargo de HBO Go y esto no estaría sucediendo. pic.twitter.com/vxmr5sLToc — BoticaPop (@boticapop) July 17, 2017

El gerente de sistemas de HBO GO, arreglando el servidor previo a #GoTS7 pic.twitter.com/2WiQgCASvr — cristian marchelo (@faroinvisible) July 17, 2017

Como cuando HBO GO sigue sin funcionar a segundos del estreno de #GameOfThrones: pic.twitter.com/WLJmgAiC5V — Un Simple Extraño. (@Noble_Jhon) July 17, 2017

*Arya envenenando a todos*

“Mi bebé está creciendo y va a derrotar a los malos” (léase con voz de Mushu de Mulán).

Viendo como Arya Stark se bajo a una casa entera ella sola 😂#GoTS7#GameOfThrones pic.twitter.com/8qID5HeGa8 — Kevin✌️ (@kevinmstan) July 17, 2017

5 min de #GoTS7 y Arya Stark tipo pic.twitter.com/EqxWUhQGIq — Evita (@evitalii) July 17, 2017

Yo cada que Arya Stark o Lyanna Mormont dicen o hacen algo:#GameOfThrones #GoTS7 pic.twitter.com/Q3WwFkUcpH — Arleny Guadalupe (@ArlenyReyna) July 17, 2017

Yo, al ver cómo Arya Stark acaba con la casa Frey, y luego comienza el intro de #GameOfThrones #WinterIsHere 😍😍😍 pic.twitter.com/CIrAsXXi9x — Kevin Sibilla 🍃 (@Kevin_Sibilla) July 17, 2017

*Sansa y Jon*

Sansa aprendió mucho de Cersei…

#JuegoDeTronos7x01

Sansa: Jon, hazme caso. Papá y Robb eran mu tontos. Haz las cosas bien.

Jon: Soy el Rey 😐 — Duncan el Trollcho (@DuncanElTocho) July 17, 2017

#gameofthrones yo ,cuando Sansa cuestiona la autoridad de Jon pic.twitter.com/EHRWq5LJHV — Petrificus Totalus (@WinterfellSong) July 17, 2017

*Ed Sheeran*

“I’m in love with the shape of you”

*Ed sheeran empieza a cantar en game of thrones*

Yo: No me digas que es el webon ese pic.twitter.com/yXKZsLiIh9 — Kim Kansas (@kannastor96) July 17, 2017

Pobre Arya no ha sufrido suficiente en esta vida que se tiene que encontrar a Ed Sheeran???? — 🍪🦁 (@Blonsky_) July 17, 2017

Ojala asesinen a Ed Sheeran de una forma horrible – Toda persona civilizada #gameofthrones pic.twitter.com/NFPyx2p67s — 9 0 0 0 (@9000x) July 17, 2017

*Cersei y Euron*

Y la reina le dijo “no” al tío Euron.

Cuando Euron Greyjoy le dijo a Cersei y a Jamie: "Tengo mil buques, y dos buenas manos". #GoTS7 pic.twitter.com/kWYL3XhndL — Tyrion Snøw (@SkywalkerRM) July 17, 2017

Cersei: Asesinaste a tu hermano

Euron: Deberías intentarlo, es divertido ¡CRACK! 😆 #GoTS7 pic.twitter.com/RQHaOUbdOw — Diego Ruiz (@DiegoStefano_RM) July 17, 2017

Cersei cuando se entere de que Daenerys ha tomado Rocadragón. pic.twitter.com/iRVF5QlIXR — Catelyn Stark (@LadyCatTully) July 17, 2017

*Sam en Antigua*

¿Y si Sam los salva a todos, como Frodo en la otra saga? OK NO.

Samwell Tarly, el cuervo del que nada se esperaba, nada está haciendo pic.twitter.com/wC5tnna6HT — Marco (@marco501) July 17, 2017

Para los que no se dieron cuenta, ya Samwell Tarly estudia en la UCV. pic.twitter.com/dfU7BnGxPL — Adrián L. de Medrano (@AdrienArtez) July 17, 2017

Si te cuesta arrancar el lunes y pensas que tenes una vida complicada…pensa en Sam en Antigua #GameOfThrones #GoTS7 pic.twitter.com/xDu27NfMIQ — Federico Lancia (@fedelancia) July 17, 2017

Viendo a Sam cumplir sus labores en Antigua #GoTS7 pic.twitter.com/BPnYzHiObi — Manu (@brujulado) July 17, 2017

Sam en Antigua está para hacer memes de "Conicet: expectativa/realidad" — LauSan (@loreinsanchez) July 17, 2017

*Dany llega a Rocadragón*

Daenerys Targaryen termina su travesía del Mar Angosto y llega a Rocadragón. Y los fans no pueden estar más adorados con ella, no solo por lo que es sino por su vestuario…

DEYANIRA TANGARIFE MÁS CONOCIDA POR SU NOMBRE EN INGLÉS: DAENERYS TARGARYEN 🐉🐉 — 🐶😔😇 (@KimZuluaga) July 17, 2017