Winnie Pooh es censurado en China por su parecido con el presidente

Winnie Pooh ha sido borrado de las redes sociales chinas previo al 19 Congreso del Partido Comunista de China, luego que la figura del osito de Disney fue relacionado con la del presidente Xi Jiping en algunos memes.

El diario británico Finacial Times citó a observadores que dijeron que la medida puede estar relacionada con comparaciones pasadas de la apariencia física del presidente Xi Jinping con Winnie the Pooh.

“Hablar del presidente” chino parecía estar entre las actividades consideradas sensibles antes del próximo congreso del partido, previsto para el otoño de este año, cuando se espera la renovación del liderazgo político chino.

Las comparaciones entre Xi y Winnie the Pooh circularon por primera vez en 2013 durante la visita del líder chino Al entonces presidente de Estados Unidos, Barack Obama.

