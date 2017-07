Christopher Nolan: Mi objetivo es entretener

Combinando un elenco joven – casi desconocido – con actores consagrados como Mark Rylance o Kenneth Branagh, el director conocido por cintas como “Memento”, “Inception” o “El caballero de la noche”, presenta una nueva épica cinta en la que, jugando con las líneas de tiempo, aprovechando al máximo la tecnología IMAX y escasos diálogos logrará atrapar a un público de todas las edades y hará saltar el corazón de cada butaca por razones distintas.

¿Qué tan importante es el tiempo en tu filmografía?

— Creo que el tiempo en cualquier película es una herramienta muy interesante para cualquier cineasta. Ya sea desde el cinemagrama más convencional se logra un acercamiento muy sofisticado que define cómo se sentirá la audiencia debido a la forma en la que las tomas se ordenan cronológicamente. Cada película tiene la capacidad de crear un acercamiento único para la sensación de tiempo de la audiencia y yo he tratado de usar eso de una forma agresiva como herramienta para la narrativa. Lo que yo quería hacer en esta película era contar la historia intensamente subjetiva, esa era mi meta. Con mucho suspenso, muy subjetiva, con una narrativa que casi fuera en primera persona. Pero también sentí una responsabilidad por transmitir el conocimiento de los eventos que sucedieron en esa batalla y contar esos grandes momentos de la historia. Así que eso sugiere múltiples experiencias y si piensas en las secuencias aéreas que narran una hora de la batalla y lo contrapones con una semana de los chicos que estaban en la playa; esas historias tienen distinta sensación del transcurso del tiempo y el cine te permite darle a la audiencia ese sensación subjetiva del paso del tiempo. Así que yo quería de esa forma, crear una cinta que se contara de forma subjetiva pero que le diera al público una visión más amplia de lo que pasó sin que se necesitara de cuarteles, generales y mapas. Ese fue el propósito de la estructura que le di a la cinta.

¿Qué tan desafiante fue aglutinar esas tres historias?

— Me gusta desafiarme a mí mismo como cineasta. En la etapa de escribir el guion fue cuando mucho de ese trabajo se realizó y pasé mucho tiempo dibujando diagramas y discerniendo las matemáticas de eso antes incluso de empezar a escribir el guion. Y eso me ayudó. Sí fue desafiante pero al mismo tiempo si disfrutas de ese enfoque y es algo que te inspira, eso hace que el proceso de escritura sea fácil.

Desde un punto de vista de producción y dirección, ¿afectó en algo que se tratara por primera vez en tu carrera de retratar una historia real?

— Creo que lo más importante para mí era demostrar qué es lo que sintió la gente que estuvo realmente ahí. Por eso recurrimos a aviones reales y no solo a accesorios que fueran creados y diseñados para que funcionaran en una producción. Sino que realmente buscamos la utilería más apegada a la realidad para que los actores tuvieran una sensación más cercana de lo que vivió la gente en esa batalla. Buscamos darle la mayor autenticidad a cada escena y recurrir en la menor medida posible a los efectos especiales. Con esta película me di cuenta del verdadero valor de lo genuino, de la autenticidad. Fue así como llegamos a la conclusión de tener mil extras formados a lo largo de la kilométrica playa, y así cuando ves las fotos de inmediato atrapan tu atención y es interesante darle algo así de verdadero a la audiencia para demostrar lo que fue estar formados ahí esperando a la nada durante días. Esas selecciones fueron un proceso de aprendizaje fascinante y a la vez intimidante que atravesé con esta película. Debo contarte que la semana pasada le mostramos la película a los veteranos que participaron en esa batalla y me paré frente a estos señores y les presenté nuestra versión de la historia y es una de las cosas más atemorizantes que he hecho en mi carrera y fue para mí un gran alivio poder hacerlo. Al final descubrí que la gente que realmente importa porque son los que realmente saben qué pasó, les gustó.

A pesar de ser una cinta de guerra, se muestra muy poca sangre, ¿fue a propósito esta decisión?

— Lo que pasó ahí es que lo que yo quería lograr era una cinta de suspenso más que de guerra y cuantas mas películas vimos como referencia, y vimos un montón, “Wages of Fear” de Clouzot, “Foreign Correspondent” de Hitchcock, “Saving Private Ryan” de Spielberg y el poder de esas películas es extraordinario y te muestra dos cosas sobre cinematografía: primero que no hagas eso porque él ya lo hizo demasiado bien y segundo que el suspenso es un lenguaje cinemático en el que no puedes quitar tus ojos de la pantalla. El horror en cambio, es ese género en el que mueves tus ojos y miras hacia otro lado y nosotros estábamos buscando el suspenso. Estábamos buscando otra forma de atrapar a la audiencia, queríamos que no dejaran de ver la pantalla, de seguirlos atrapando y darles una experiencia de suspenso muy intensa.

Sobre la elección de Harry Styles, ¿fue intencional elegir a una estrella del pop que pudiera atraer a una audiencia más joven?

— ¿Harry, quién? (Risas) El proceso fue que necesitábamos jóvenes desconocidos – irónicamente – para interpretar esos personajes. No quería adultos de 31 años haciendo roles de jóvenes de 19. Queríamos chicos que la gente viera sin ninguna expectativa sobre si sobrevivirán o no. Y así fue como llegamos a este proceso en donde hicimos miles de audiciones, fuimos a escuelas de actuación, buscamos en agencias, queríamos realmente recién llegados y al mismo tiempo, vimos mucho talento, contemplamos muchas posibilidades. Muy al principio encontramos a Fionn que podía interpretar a Tommy y contemplamos todas la posibilidades pero no podíamos encontrar a un Alex. En un momento de ese periodo, Harry le envió una cinta a nuestro director de elenco y le vimos potencial. Entonces hablamos con él y le dijimos “bien, si quieres entrar como cualquier desconocido y probar esto que nunca antes has hecho, eres bienvenido”. Y lo hizo y pasamos varios días en lo que yo llamo “talleres de audiciones”, que es como una técnica antigua que nunca antes había podido realizar. Consiste en reunir a un grupo de chicos y darle a cada uno un personaje y luego mezclarlos y luego repetir lo mismo con otro grupo. Y repites esto por varios días y ahí fue donde Harry interpretó perfectamente el papel. Ahora estoy muy emocionado por lo que hizo y de que la gente lo vea desempeñarse como actor porque creo que le tocó un reto grande y lo superó a la perfección.

¿Y no temiste porque su presencia opacara a la película en sí, por la base de fans que tiene?

— Para ser honesto, él es famoso en un terreno muy particular. Creo que ahora con su carrera como solista y su nuevo disco puede ser más pero cuando fueron las audiciones yo no sabía quién era. Mis hijos sabían quién era pero yo no había visto mucho de él, por mi edad, yo creo (risas). Pero no creo que nos debamos preocupar por eso. Como director tienes otro sin fin de cosas por las que preocuparte. Esto me recuerda a cuando elegí a Heath Ledger como Joker que levanté muchas cejas de desaprobación o duda porque no sabían cómo iba a funcionar, pero creo que parte de mi trabajo es buscar ese potencial. Además no es la primera vez que elijo a una estrella del pop para una película, David Bowie fue mi Tesla en “The Prestige”, porque veo algo que puede funcionar y no me preocupo mucho por eso. Y la prueba es que ahora la gente podrá ver lo que hizo (Styles), creo que su desempeño es maravilloso.

¿Cuándo haces una película, cuál es tu mayor propósito: retar mentalmente a tu audiencia, por ejemplo?

— ¿Mi propósito? ¡Ganar mucho dinero! (Risas) No, mi meta es primero y sobre todo: entretener. Sé que la palabra entretenimiento es ambigua. Sobretodo si lo quiero lograr a través de una historia de guerra real pero creo que lo que el cine puede hacer por la audiencia es darles una experiencia vigorizante que no podrían experimentar de una forma segura en sus vidas o llevarlos a un lugar donde nunca se imaginarían ir ya sea un lugar de ficción o Dunkerque. Mi propósito es que al final de la película la audiencia se tome un respiro y piense: Ok, eso fue una experiencia.

DATO:

305 kilómetros de cinta de formato IMAX se utilizaron durante el rodaje de “Dunkerque”.