Gloria Gaynor presentará sus Greatest Hits en México

La reina de la música disco, Gloria Gaynor regresa a México para cantar en vivo sus más grandes éxitos como parte de su gira “Greatest Hits Tour”.

En el espectáculo que se llevará a cabo el 7 de septiembre en el Pepsi Center WTC, sonarán temas clásicos como:

“I will survive”, “I can’t take my eyes off you”, “Never can say goodbye”, “I am what I Am”, entre muchos otros.

De acuerdo a la información compartida mediante un comunicado, Gloria Gaynor celebrará su cumpleaños con el público mexicano, en la que promete ser una noche inolvidable.

Los boletos ya se encuentran a la venta en el sistema Ticketmaster.

Precios

Vip: $1,959.00

Platino: $1,516.00

Sección A: $1,164.00

Box superior: $1,164.00

Box inferior: $937.00

General B: $820.00