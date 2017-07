Esta es la millonaria cantidad que recibirán los Timbiriches por reencuentro

Todo se encuentra listo para las presentaciones que ofrecerá el grupo mexicano Timbiriche para celebrar su reencuentro y 35 años de historia musical.

Mucho se ha especulado sobre el show, que se interpretarán 52 canciones, que se están preparando visuales nunca antes vistos; sin embargo, Benny Ibarra aseguró que no harán conciertos comunes y corrientes.

Sasha, Alix, Mariana, Benny, Diego y Erik están muy contentos por volver a los escenarios, pero no sólo por el reencuentro con sus fans, sino también porque se echarán a los bolsillos una millonaria cantidad de dinero.

De acuerdo con la revista TVNotas, cada uno de los cantantes recibirá nada más y nada menos que 25 millones de pesos.

Controversia



Muchos se ha criticado el costo de los boletos para poder ver al grupo, pero ellos se han defendido diciendo que vale la pena lo que gastarán por el show que podrán ver.

$416 General

$3,540 VIP

“Son 52 canciones, no vas a ir a ver un show común y corriente, Timbiriche no se junta todos los días, créanme, inviértanle a ese boleto, no se van a arrepentir, le estamos poniendo demasiado amor, cariño y respeto, sabemos ser recíprocos en ese sentido y agradecemos que nos apoyen porque la verdad es que el show está carito.”