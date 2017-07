Martha Higareda acude a la alfombra roja de 'Vive por mí'

La actriz mexicana Martha Higareda regresó feliz a México para el preestreno de su nueva película “Vive por mí”, una cinta dramática de cuatro historias donde el tema principal es la donación de órganos la cual protagoniza junto a Tiaré Scanda, Margarita Rosa de Francisco, Juan Manuel Bernal, Rafael Inclán y Tenoch Huerta.

“Es una película que estábamos esperando todos los actores, el director (Chema de la Peña) y la productora Alejandra Cárdenas, y muy contenta de presentar una película que significa tanto, es muy importante, pero también tenía muchas ganas de hacer un drama”, contó a JDS a su paso por la alfombra roja.

Acompañada por su esposo Cory Brusseau, su hermana Miriam junto a su cuñado Santiago Michel, así como el resto del elenco, la actriz mencionó ser una noche especial para ella ya que “vino toda la familia, hasta al abuelito me traje, vinieron todos ya extrañaba mucho a mi familia”.

El motivo del extrañamiento fue porque estuvo viviendo durante 8 meses en la ciudad de Vancouver, Canadá, donde estuvo grabando la serie “AlterEd Carbon” para la plataforma digital Netflix.

“Llegar a México y más con el estreno de esta película tan conmovedora y significativa me da mucha emoción”, apuntó la Higareda quien reveló no tener su credencial como candidata para ser donadora. “Sí quiero serlo, pero eso se platica con la familia”, quienes decidirán si el día que no esté en este mundo donan o no sus órganos.

Además del elenco principal donde los ausentes fueron Tenoch Huert y Rafael Inclán, también desfilaron por la alfombra de Plaza Carso para ver la película que se estrena este 21 de julio, los actores de reparto como Guadalupe Lancho, Regina Pavón, Ianis Guerrero, Paulette Hernández, así como invitados especiales como Hugo Catalán, Ana Ciocchetti, Mario Moreno del Moral, Arcelia Ramírez, Roberto Sosa, Michelle González y Mónica Ciangherotti, entre otros.

MARTHA HA SUPERADO SU PRIMER AÑO DE MATRIMONIO

Tras un año de haberse casado en las playas de Hawaii, Martha Higareda confesó sentirse realizada por superar ese primer año de matrimonio del que se dice es el más complicado en una relación junto a su esposo Cory Brusseau.

“Estoy Feliz, fíjate que me habían dicho que el primer año era muy difícil pero muy bien hasta ahora”, comentó la guapa actriz.

En ese sentido aún no piensa en escribirle a la cigüeña debido a que quiere seguir trabajando y creciendo como escritora. “Por ahora todavía no, espérame tantito, eso se los dejo a mi hermana, yo todavía me voy a esperar un poquito más”, contó sonriente.

Lo que sí está escribiendo junto a su marido es su próxima película que llevará el nombre de “Todas caen” donde actuará junto a su hermana Miriam Higareda y de la cual no pudo contar más de la historia que en dos meses iniciará con la filmación.

Hace una semana Martha posteó un video en su cuenta de Instagram en las playas justamente donde se casó y que tanto le gustan como son las de Hawaii, donde dejó ver que se mantiene en forma con una envidiable bikini, por lo que respondió que lo hizo por unas vacaciones con su esposo después de trabajar durante 8 meses seguidos.

“Ahora que estuve trabajando en la serie (AlterEd Carbon), me enseñaron artes marciales y boxeo, entonces agarré un poquito de cuerpo. Fueron unas vacaciones de 5 días muy necesarias antes de empezar mi siguiente película en 6 semanas, otra historia que yo escribió”, dijo la también productora de cine.