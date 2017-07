Alfonso André continúa carrera de solista con 'Mar Rojo'

El baterista de la agrupación Caifanes, que este año celebra 30 años, estrenó “Puedes dejarme atrás”, el primer sencillo de su segundo material discográfico como solista.

Esta nueva placa discográfica está compuesta por 12 temas que, a decir por el cantante en una entrevista a Publimetro, se conducen a través del personaje mitológico Ícaro.

“Este personaje comenzó a aparecer en varias canciones y se volvió un hilo conductor; además es muy humano, habla mucho del ego y del querer alcanzar algo más”, reveló.

El cantautor aseguró que las canciones son sólo el reflejo de su realidad y de cosas que le han tocado vivir,

“Los temas que se abordan en el disco son simplemente una manifestación de lo que veo, de lo que siento y en general de lo que nos toca vivir aquí y en el mundo en estos momentos”.

Sobre esta nueva faceta en la que debe coordinar el proyecto y a su vez ser el centro en el escenario, destacó:

“Ha sido un poco difícil para mí, siempre me ha gustado cantar, canto en el baño, en el auto, en todos lados, pero no lo hacía en el escenario. Ahora cada vez me siento más cómodo con la posición de delantero; lo disfruto mucho… ha sido muy enriquecedor, me ha enseñado mucho de mí mismo. Me atreví a vencer una serie de miedos, porque yo soy muy reservado e introvertido, contrario a la personalidad de la mayoría de los cantantes”.

André destacó, que contrario a Caifanes, este proyecto es un bebé guerrero que se aferra a seguir creciendo.

“Es un placer tener mi carrera solista, es difícil porque es lo contrario al monstruo que es Caifanes, es como un bebé. La verdad lo disfruto muchísimo pues las decisiones las tomo yo, es un proyecto más casero que me gustaría seguir haciendo por mucho tiempo”.

Los músicos que acompañan a Alfonso en esta nueva placa son Federico Fong, Chema Arreola, Lari Ruiz-Velasco y Javier Calderón, quienes también colaboraron en la composición y arreglo de los temas.

Alfonso André se ha distinguido por su calidad como músico y su participación en diversos grupos que han marcado la historia del rock en español; Caifanes, Jaguares y La Barranca; no obstante, con tantos años en la escena musical, su mayor curiosidad se inclinaba por formar un proyecto solista, que pudo consolidar en 2011 con el disco “Cerro del aire”.