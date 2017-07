Remake de Eso estrena póster en la Comic-Con de San Diego

Luego de dar a conocer un nuevo teaser del remake de Eso en la Comic-Con de San Diego, Warner Bros., compartió a través de redes sociales el póster oficial de la versión renovada del clásico de terror del escritor Stephen King.

En la imagen puede verse a los niños que dan vida a Billie, Ben, Bev, Richie, Eddie, Mike, y Stan, siete de los pequeños que son aterrorizados por la criatura de la película y que forman parte del “Club de Los Perdedores”.

Al fondo, el payaso Pennywise acecha a los menores mientras sostiene un globo.

Check out the #ITMovie SDCC Exclusive Art and get it signed by the Losers’ Club @ the WB Booth. Don't miss the new trailer next week #WBSDCC pic.twitter.com/QfC1hiEZxw

