Presentan póster de ‘Avengers: Infinity War’

A través de sus redes sociales, Marvel compartió el póster conceptual de “Avengers: Infinity War”, una de sus próximas películas que reunirá a todos los personajes de su universo cinematográfico para combatir a un enemigo en común: el letal Thanos.

Se espera que en la próxima cinta, “Vengadores” como Iron Man, Capitán América, Black Widow, Hawkeye, Hulk, Thor, Bruja Escarlata, Visión, Pantera Negra y Doctor Strange se unan a Spider-Man y a los Guardianes de la Galaxia.

De acuerdo con los primeros reportes, el póster fue mostrado en la Comic Con de San Diego.

En la imagen, Tony Stark (Iron Man) posa en primer plano frente a sus compañeros.

SDCC-ers, we're giving away this #InfinityWar concept art poster at the #MarvelSDCC booth now! Stop by and grab one if you can… pic.twitter.com/Qtum3mDDMQ

— Marvel Entertainment (@Marvel) July 20, 2017