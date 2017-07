Las actrices deben evitar caer en la sexualización: Kate del Castillo

Convencida de no interpretar papeles que estén sexualizados, la artista mexicana Kate del Castillo afirmó que actualmente las actrices tienen la obligación de cuidar sus personajes y negarse a esa tendencia.

La actriz, protagonista de exitosas teleseries como “Ingobernable” y “La reina del sur”, entregará mañana sábado uno de los galardones en la IV edición de los Premios Platino del Cine Iberoamericano, que tendrá lugar en la Caja Mágica de esta capital.

En entrevista con Notimex, Del Castillo aseguró que “ser mujer, (y) latina, en Estados Unidos, es bien fuerte, hay mucho estereotipo, tienen esta idea de que la mujer latina es la frondosa, la buenota, y es difícil encontrar personajes no sexualizados”.

“Creo que ya también como mujer, en esta época, uno tiene la obligación de cuidar sus personajes, y decir: ‘no, por aquí no va’, a menos que se trate de un personaje con una personalidad así”, sostuvo.

“No se dan cuenta que están sexualizando a los personajes todo el tiempo, entonces tenemos ya doble trabajo las mujeres actrices”, recalcó.

Del Castillo, quien se encuentra preparando las segundas temporadas de “Ingobernable” y “La reina del sur”, manifestó que desea “interpretar personajes que no estén sexualizados, personajes de mujeres que pueden ser guapas, inteligentes, con poder y más”.

Puso como ejemplo su personaje en “La reina del sur”, que tiene “un mensaje lindo de una mujer que vuelve a resurgir, vuelve a resurgir más fuerte y es una víctima durante todo el tiempo, una mujer con una tragedia enorme, una mujer trágica”.

Sin embargo, también es una mujer que, viviendo en un mundo de hombres, tiene que pensar como ellos y llega a ser la mejor, añadió.

Después de haber estado en España en marzo pasado y de haberse reunido con Arturo Pérez Reverte, autor de la novela “La reina del sur” en la que está basada la serie de televisión, Del Castillo adelantó que la segunda temporada de esta historia “viene muy fuerte”.

En la entrevista con Notimex, la actriz también se refirió a la segunda temporada de “Ingobernable”, en la que se podrá saber un poquito más de la vida de la protagonista con el presidente, de su vida ya estando él en la Presidencia de México y de su vida anterior, de cómo se conocieron.

La actriz mexicana, quien está por filmar una película en República Dominicana, de la que aseguró que no puede adelantar nada, manifestó su satisfacción por participar mañana sábado en la Gala de los Premios Platino.

“Estoy muy contenta, tiene que haber más plataformas para ver nuestro cine, hay miles de películas que yo no conozco, que no conocemos entre nosotros mismos porque no tenemos la plataforma para hacerlo y a veces las películas se quedan en casa, tenemos que difundirlas y esta es una plataforma increíble”, concluyó.