Marvel muestra póster de Avengers: Infinity War en Comic-Con

Aunque no se trata de un póster oficial, la compañía cinematográfica de Marvel “mostró” lo que podría ser una probadita del cartel de Avengers: Infinity War.

A través de sus redes sociales, la productora presentó las primeras imágenes de una de sus próximas películas que reunirá a todos los personajes de su universo para combatir a un enemigo en común: el letal Thanos.

Se espera que en la próxima cinta, Vengadores como Iron Man, Capitán América, Black Widow, Hawkeye, Hulk, Thor, Bruja Escarlata, Visión, Pantera Negra y Doctor Strange se unan a Spider-Man y a los Guardianes de la Galaxia.

De acuerdo con los primeros reportes, el póster fue mostrado en la Comic Con de San Diego.

SDCC-ers, we're giving away this #InfinityWar concept art poster at the #MarvelSDCC booth now! Stop by and grab one if you can… pic.twitter.com/Qtum3mDDMQ

— Marvel Entertainment (@Marvel) July 20, 2017