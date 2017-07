Así reaccionó JLo cuando una fan se le tiró encima

La diva del Bronx, Jennifer López, es una de las artistas más codiciadas del mundo del espectáculo y sus fans harían lo que fuera por simplemente tener un momento con ella, aunque sea por solo segundos.

La actriz, que se encuentra grabando la serie “Shades of Blues” en Nueva York, se dirigía hacia su vehículo cuando una fanática la abrazó desprevenidamente, provocando que López la empujara del susto para intentar que la soltara.

“Cuidado, cuidado, no…”, dijo alguien mientras la fan se le tiraba encima. Sin embargo, la artista respondió: “Esta bien, esta bien”.

Las imágenes del incómodo momento han causado revuelo entre los cibernautas y las críticas no se hicieron esperar. Algunos alegan que la novia de Alex Rodríguez actuó de manera odiosa al despreciar la muestra de cariño, mientras que otros simplemente defienden el hecho de que la diva no sabía si la mujer tenía buenas intenciones o no.

¿Qué les parece?