Ninel Conde se molesta y abandona entrevista con Raúl de Molina

La cantante Ninel Conde abandonó molesta una entrevista que tenía con Raúl de Molina en vivo para el programa El Gordo y la Flaca de Univisión.

Minutos antes de lo sucedido, “El bombón asesino” ya le había advertido al conductor: “Si no te portas bonito,me voy” ¡Y lo cumplió!

La intérprete se molestó en cuanto Raúl le cuestionó sobre los problemas legales que enfrenta con su esposo Giovanni Medina, quien le interpuso a la también actriz una demanda para tener la custodia legal del hijo que procrearon juntos.

Ninel Conde le advirtió a Raúl que ya estaba enojada por la entrevista que un día antes publicaron con Giovanni: “Estoy aquí, pese a que te portaste muy mal” por la entrevista que le hizo saber a De Molina, y dijo que no deben dar cámara a este tipo de personas.

Sin embargo, Raúl insistió sobre las declaraciones de su ex, quien la dejó como una mala madre, a lo que la también actriz respondió que tomará acciones legales, no sin antes advertir al conductor de televisión que no le sorprenda si es llamado a declarar, aparentemente por la entrevista que diera Giovanni a su programa.

En una exclusiva con el programa ‘El Gordo y la Flaca’, Giovanni Medina contó porque decidió demandar a Ninel Conde por la custodia total del hijo que tuvieron juntos: “ella quiso traer esto hasta acá. Yo, literalmente, supliqué y entre lágrimas tuve que ir a poner una denuncia” afirmó en entrevista con Tanya Charry.

Al paso de los minutos, visiblemente incómoda, Ninel suplicaba a Raúl que hablaran sobre sus proyectos, como la marca de tequila que está por lanzar, pero como el periodista de espectáculos seguía insistiendo sobre su situación con Medina y además Lili Estefan en un enlace trató de cuestionarle sobre en dónde estaba su hijo mientras ella estaba de promoción, entonces Ninel besó al conductor, para inmediatamente abandonar la entrevista, dejando a De Molina sorprendido.

“Bueno,habló más de lo que esperaba”, exclamó el conductor de El Gordo y la Flaca.

**Con información de La Columnaria.