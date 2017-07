Periodista mexicana que besó a Carlos Vives podría perder su matrimonio

Una mexicana llamó la atención de la prensa internacional luego de “robarle” un beso a Carlos Vives durante un concierto en Montreal, Canadá, hace unos días.

La fan en cuestión es la mexicana Aracely “Chely” Torres, quien trabaja como locutora en una emisora en Montreal y quien vive desde hace 17 años en Canadá, casada y con un hijo. Ella estaba acreditada para cubrir el concierto del pasado 13 de julio.

La mujer tuvo la oportunidad incluso de tomarse una foto con Vives antes del concierto, pero luego cuando transcurría el tema “Carito”, la mexicana aprovechó un descuido de la seguridad y fue a darle un beso en la boca al cantante, quien no opuso mucha resistencia.

El video del beso le dio la vuelta al mundo del entretenimiento latino, le ocasionó “bullying” en redes sociales y un problema en su matrimonio a la mujer, quien pidió “mil disculpas” a Vásquez al señalar que se dejó llevar “por los impulsos” al afirmar que “soy su fan, amo su música y lo amo a él como artista”.

A través de redes sociales, Torres expresó su pena: “quiero pedir una disculpa a toda la gente que me está siguiendo, pues en estos momentos no quiero dar ninguna declaración porque mi vida está completamente revuelta. Yo no esperaba que pasara esto que ya se publicó a nivel internacional“.

“Me da mucha tristeza que un beso haya causado tanto impacto y que las cosas que son realmente importantes no nos unan así. Me da mucha tristeza que en pleno siglo XXI esto se esté juzgando así poniendo en riesgo mi matrimonio”, afirmó al programa “Venga la alegría”.