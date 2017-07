Diego El Cigala disfruta cantar las rancheras

Diego El Cigala, es un personaje lleno de matices. Igual seduce con voz, como con su personalidad, que le ha permitido extender el género del flamenco por el mundo.

Andrés Calamaro, Gabriel García Márquez, Paco de Lucía, Enrique Bunbury y Lila Downs son algunos de los famosos que han compartido amistad con el cantaor.

Con sangre gitana, Diego El Cigala ya tiene programada una extensa gira por Latinoamérica, donde llegará con Sones, boleros y éxitos junto a Omara Portuondo.

En entrevista comparte ese amor por la cultura de América Latina y revela que es gran admirador de José Alfredo Jiménez.

¿Cómo surgió la idea de compartir escenario con Omara Portuondo?

— Estoy feliz por compartir con la gran señorona como es Omara Portuondo. Traemos un espectáculo de recuerdos de ella y míos.

Es una manera distinta de disfrutar el escenario, así que el público gozará de un espectáculo poco común, más acústico con piano, percusiones y contrabajo.

¿Con México tienes un buen romance?

— Me volvería a casar con México (risas). Amo mucho a este país, yo sé que es la punta de Latinoamérica, en cuestión cultural, por eso estoy muy agradecido de vivir este romance lleno de nostalgia.

¿Qué es lo que más tiene tu carrera: alegrías, tristezas o cicatrices?

— Ha pasado de todo desde llantoss, alegrías, nostalgia y depresiones… de todo, pero la música conlleva eso, porque si no tuvieras todas esas cosas no podrías cantar como lo hago.

Las vivencias que tiene uno en la vida, las intenta fraguar en el escenario, pero para que todo eso pase tienen que existir todos los ingredientes.

Hay que vivirlas en la piel de uno para luego poder transmitirlas al público.

¿Te adaptas a la nueva forma de hacer música?

— No me gusta, yo soy de archivo de atrás, vivo de los grandes genios de atrás y siempre me refugio en la música de atrás.

Al día de hoy respeto la música, pero no es de mi agrado. Creo que la música de hoy es muy rápida, es de paquete, rápida, yo soy de atrás más nostálgico.

Con esto no quiero hacer una crítica, ni mucho menos, respeto la música y lo único que digo es que no me siento cómodo en esos campos de cómo se hace la música hoy en día.

No están dentro de mi mundo , busco otras emociones, esa es mi humilde opinión.

¿Qué dedicatoria lleva esta gira?

— Serán conciertos llenos de nostalgia y emotividad con personalidades de la música que habrán de encontrarse por primera vez en Latinoamérica para realizar esta gira dedicada al Son Cubano y el Flamenco.

¿Qué tiene en el tintero Diego El Cigala?

— Pienso cantarle a México con esos boleros rancheros, que te hacen soñar y vivir. Busco hacerle un homenaje a José Alfredo Jiménez, sus canciones me envuelven por su dolor, tristeza, amor y desamor.

Mi canción favorita es Un mundo raro, él era un genio de su época y al día de hoy lo llevamos en la alma.

Presentaciones

Ciudad de México. 25 de octubre, Teatro Metropólitan.

Guadalajar. 28 de octubre, Teatro Diana.