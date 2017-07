Me gusta leer la vibra de la gente: Bruno Martini

Bruno Martini es DJ, cantante, compositor y toca varios instrumentos. Fusiona el rock y la música electrónica con sonidos orgánicos. En su sencillo Living on the outside, se pueden apreciar los riffs de la guitarra con un toque de folk.

En el 2016 realizó una gira por Brasil abriendo los shows de David Guetta, Afrojack, Galantis y Stive Angello.

Tienes el himno del verano, ¿Cómo ha sido esta experiencia con Corona Sunsets?

— Sí. He tocado ya en otros festivales de Corona, uno en Chile que estuvo muy bien y tuve la oportunidad de hacer un remix de “Summer is Magic” que es un clásico y lo hice para Corona. Estoy muy feliz de participar en los eventos de Corona porque siempre hay muy buena vibra, es un muy buen escenario junto a la playa. Es un placer tocar aquí.

Este fin de semana es Tomorrowland, ¿qué planes tienes?

— Sí estaré ahí. Tocaré el domingo. Estoy muy emocionado, es mi primera vez en Bélgica y que tocaré en Tomorrowland. Es muy emocionante para mí porque aunque empecé a ser DJ desde muy joven, cuando ya lo tomé de manera profesional mi primera gran presentación fue en Tomorrowland Brasil. Así que en cierta forma, este festival es para mí, mi primera vez como profesional. Esa vez en Brasil fue asombrosa pero creo que esta que viene en Bélgica va a ser muy emocionante y no puedo esperar a estar ahí.

¿Y también irás a Ibiza durante el verano?

— Sí. Estaré de gira por cuatro semanas, iré a Malta, Amsterdam y a otro par de ciudades y países, luego regreso a Brasil y de ahí voy a Estados Unidos para tocar en Nueva York y empezar una gira por ese país.

Algo que te distingue es que eres tocas varios instrumentos, ¿por qué los cambiaste para ser DJ?

—Empecé a tocar como DJ desde muy, muy joven. Eso se lo debo a que mi padre trabaja en esta industria en Brasil. Él tiene un estudio desde hace mucho y yo crecí con esa herramienta en casa. Así que cuando cumplí ocho años me regaló mi primera guitarra acústica y empecé a tocar ese instrumento. Cuando cumplí 12, formé una banda de rock y me reunía con algunos amigos a tocar y era muy divertido. Pero mi padre siempre ha trabajado con la música electrónica, ese género podríamos decir que corre por mis venas y que estaba predestinado a tocarla porque es algo que está en mi corazón.

Y en ese tiempo, también trabajabas para Disney…

— Sí. Estuve durante cinco años trabajando para Disney lo cual fue muy divertido. Aprendí mucho. Estuve en el primer show de Disney hecho en Brasil, así que fue una gran experiencia, hice muy buenos amigos. Hicimos muchas cosas juntos y es una experiencia de la que estoy muy agradecido pero siempre fui muy fan de la música electrónica y tenía que perseguir ese sueño.

¿Con quién te gustaría colaborar?

— Debo confesar que soy de mente muy abierta cuando se trata de colaborar. Así como tuve una banda de rock, hoy estoy dispuesto a colaborar con todo tipo de músicos. Escucho diferentes géneros de música así que, siempre estoy abierto a hacer colaboraciones con todos porque creo que siempre es bueno aprender de diferentes lugares y tratar de entender por qué hace lo que hace y tratar de aprender lo más que se pueda de diferentes perspectivas de la música. Me gusta compartir lo que sé y recibir conocimientos de otras personas, por eso me gustan las colaboraciones.

Y después de este Corona Sunset, ¿tienes planeado regresar a México?

— No lo sé todavía, pero me gustaría volver pronto. Siempre es muy divertido venir. Uno de mis temas, “Hear me Now” fue un éxito aquí y no puedo esperar a regresar. Me encanta estar aquí.

¿Y te gustaría hacer más remixes de temas clásicos de la década de los 90 o de los 80?

— ¡Ah sí! Podría hacerlo pero también tengo mucha música que he escrito y estoy trabajando con Universal Music que es mi compañía disquera y vamos a lanzar muchos temas nuevos. Estoy trabajando con un productor legendario de Estados Unidos, del que aún no puedo revelar su identidad, pero va a ser algo muy grande y estoy muy emocionado por lanzar mi propia música. Creo que tengo como 15 canciones listas para que el público las escuche.

Para ti, ¿cuál es el mejor lugar para tocar?

— Creo que no hay el mejor lugar del mundo. Pero debo decirte que cada vez que vengo a México siempre hay una vibra excelente. La gente realmente ama la música electrónica y se divierte. Así que es un placer estar aquí en México.