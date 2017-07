Alelks Syntek está libre de reguetón

Aleks Syntek no cree que exista la mala música, pero sí en los excesos que se puedan cometer como es el caso del fenómeno del reguetón, que hoy en día invade en la mayoría de los artistas.

El músico promociona su nuevo material titulado Trasatlántico, que contiene once temas con cantantes españoles de la década de los ochenta.

“Un día Sony Music habló conmigo y yo pensé: ‘espero que no me digan que haga un disco de reguetón’, afortunadamente este disco no lo contiene y me dijeron: ‘Aleks, nunca has hecho un disco tributo hasta David Bowie lo hizo, es hora de que le enseñes a tus fans de que estás hecho’, así fue que surgió este material”, dijo el cantante mexicano.

El también productor expuso que este disco tiene las canciones que marcaron su juventud, y por eso las retomó como un homenaje.

“Es cierto que hay una aparente reto en la música, pero yo creo que en este caso y lo digo sin querer atacar o criticar, este disco está libre de reguetón porque pareciera que hay un temor horrible, o los artistas están amenazados porque ya todo el mundo graba reguetón”.

“La verdad, no distingo a unos grupos de otros, es la misma melodía, letra, actitud y hasta las mismas cejas depiladas. En cambio, en la época del rock en español de los ochenta ningún artista se quería parecer a otro”.

“Estoy preocupado por la falta de capacidad, también por eso creí que Trasatlántico es un disco sanador, porque intenta despertar la curiosidad en los chavos”.

Alek Syntek confesó que hacer este disco fue un reto, y aclaró que no se trata de covers sino de un tributo.

“Hay mucha gente que me ha criticado sobre todo en las redes sociales y fans recalcitrantes de estos grupos: ‘Aleks Syntek viene con un disco de covers’, ‘que poco original’, ‘se nota que ya se le secó el cerebro’, es decir todo tipo de críticas álgidas”.

“La realidad es que todos los artistas en algún momento han hecho un tributo a quien lo influyó. Creo que no se le debe llamar cover, acá es un tributo porque un artista que ya tiene sonido o carrera agarra con su estilo y le da arreglos nuevos a las canciones.

Si es valiente tomar canciones tan famosas y adaptarlas a tu estilo”.

El cantautor espera realizará una gira VIP con la mayoría de los invitados al disco como Ana Torroja, Ana Belén, David Summers, entre otros.

“Para febrero o marzo de 2018 quieron hacer un show en Auditorio Nacional (Ciudad de México) y Madrid para tener a casi todos los invitados y luego visitar Guadalajara Monterrey. Estos artistas dibujaron mi formación musical, por eso decidí hacer el tributo a la movida madrileña”.

Lo que viene

Filmó un documental con anécdotas de la grabación del disco que saldrá en una edición especial de Trasatlántico.

Viene una colaboración en el homenaje a La Sonora Santanera; también un libro con una investigación y exploración musical, que no es ficción y con pocas cosas de su vida. El libro va pegado a la película, es el mismo proyecto con distintas visiones para finales del 2018.

“Será una manera de festejar mis próximos 50 años de edad y 30 años de carrera”p.

En Guadalajara

Aleks Syntek regresará a la ciudad el próximo 25 de agosto con el 90’s Pop Tour al Auditorio Telmex.