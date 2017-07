Fernando del Solar responde a Ingrid Coronado que lo llamó ‘mal padrastro’

A finales de 2016, Ingrid Coronado reveló que uno de los detonantes para finalizar su matrimonio fue la mala relación que había entre su ex y su hijo Emiliano.

Según dijo en el programa “Historias Engarzadas”, Fernando del Solar le sugirió quitar la habitación del chico se la pasaba en casa de su papá.

Además, aseveró que la relación con la familia del argentino nunca fue buena.

¡No se queda callado!

Después de varios meses, el también presentador aprovechó una entrevista en el programa De Primera mano para responderle a Coronado.

“Lo único que digo es que como yo me sentía, yo no podía ni siquiera hacer ejercicio, entonces ¿hacer un gimnasio en ese cuarto?, si mi mamá se metía mucho o no para ella, no sé, eso no se enseña. Cuando uno está a punto de morir o te dicen que te vas a morir, ¿qué hace una mamá normalmente?, apoyaría a su hijo, estaría ahí, quizás se sintió invadida, bueno es su manera de verlo, está bien, es muy respetable, pero no hay un manual para enfrentar un madrazo como este”, explicó.