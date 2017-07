Harry Styles y Fionn Whitehead: Debutan bajo la batuta de Chris Nolan

¿De qué trata Dunkerque?

“Dunkerque” inicia con cientos de miles de tropas británicas y aliadas rodeadas por las fuerzas enemigas. Atrapados en la playa y acorralados contra el mar, el enemigo acecha mientras estos hombres enfrentan una situación imposible. La cinta narra, una semana de las tropas en tierra, un día de la llegada de embarcaciones de rescate y una hora de la batalla en el aire.

Sabemos que hiciste audiciones para esta cinta, ¿fue porque querías específicamente formar parte de una película de Chris Nolan?

Harry Styles (HS): Sí. Cuando escuché por primera vez de este proyecto, estaba en las primeras etapas y lo único que sabía era que Nolan estaba detrás de él y si te gustan las películas, es difícil no querer estar en una hecha por él. Lo que hace Chris es esta película es muy emocionante. Lo que esta película es y obviamente como fan del trabajo de Chris, es obviamente uno de mis sueños.

¿Sintieron algún tipo de presión al estar en una cinta de Nolan?

Fionn Whitehead (FW): Sí, absolutamente. Creo que siempre te impone saber que vas a entrar a un set de Nolan y que tienes que poner tu mayor empeño para estar a la altura. Así que sí, sentimos un tipo de presión para trabajar arduamente pero al mismo tiempo, creo que todos nos sentíamos muy felices de estar ahí, así que no hay queja alguna al respecto.

De hecho Nolan mencionó que le recordabas a un Tom Courtenay joven, ¿cómo te preparaste para esta película, viste alguna cinta de este actor?

FW: La verdad es que no vi ninguna película como preparación. Nolan es un impresionante director y esa comparación la recibo como un piropo.

¿Cuál fue su primera reacción cuando leyeron el guión por primera vez?

HS: Creo que mi primera reacción fue que el guion me pareció muy corto, con dialogos muy escasos y muchos puñetazos. En mi caso eso le sumó emoción porque sabía que al llegar al set (Nolan) iba a hacer maravillas en esos espacios en blanco que había en el guion. Y para nosotros todos esos momentos de tensión silenciosa son momentos que ahora entrañamos porque hicieron de la película lo que es y que no se pueden ver mientras estás en el set ni mucho menos se pueden leer en un papel.

Casi no hay mujeres en la película, ¿generó eso un ambiente diferente en el set?

FW: Creo que no había otra forma de que fuera el set. Es una cinta acerca de la batalla de Dunkerque, no había mujeres en ella más que las enfermeras de los barcos hospital. Eso definitivamente creaba otra vibra en el set pero no había mucho que se pudiera hacer al respecto. Nos dio un acercamiento más real a lo que fueron esos momentos y creo un verdadero compañerismo. Aunque claro, jamás se comparará a lo que fue esa batalla a hacer una película acerca de ella pero sin duda puedo decir que rápidamente se crearon buenos lazos entre todos los chicos especialmente bajo esas condiciones.

HS: Yo no podría decir si eso cambió el ambiente porque tú vas a trabajar al set y el elenco es en su mayoría masculino pero en términos de la vibra del set no creo que haya influido mucho eso. Yo lo veía más como trabajo y esas eran las condiciones.

Hablando de esa escena bajo el agua, ¿fue muy desafiante para ustedes?

FW: No tanto. Creo que se ve más complicada de lo que fue por el tema de que era bajo el agua. Es un momento muy especial cuando llegas a ello y ves todo ese equipo sorprendente para la cámara, entonces más bien fue maravilloso hacerlo. Abrir tus ojos bajo el agua no es fácil pero es divertido.

Hay quienes dicen que una película puede cambiar la vida de una persona, ¿creen que esta cinta les cambió la vida a ustedes?

HS: Sí. Creo que cuando estás creciendo creo que las cosas que absorbes, especialmente en cuestión de las artes, la que sea, ya sea música o cine, todo eso te afecta y te forma de alguna manera. Creo que al ver cosas a una edad joven, las películas son una buena forma para ir definiendo lo que te gusta y la forma en que reaccionas a ellas te ayudan a descubrir muchas cosas de ti mismo y por lo mismo, claro que pueden cambiarte la vida. Hay mucha carga emocional en ello, cada cosa le habla diferente a cada persona y creo que encontrar aquello que te hable a ti es un gran momento en la vida.

¿Qué tan diferente fue para ti actuar en un set a sobre un escenario?

HS: Es muy diferente, obviamente. Disfruté mucho mi inexperiencia en esta ocasión, para ser honestos, creo que me ayudó a relajar cualquier tensión que tenía a nivel personal.

FW: Creo que es importante mencionar que para este personaje Harry hizo casting como cualquiera de nosotros. Creo que fue una decisión muy calculada por parte de Chris, la de buscar chicos que jamás habían participado en una cinta y lanzarnos a vivir esta experiencia para que pudiéramos interpretar lo que realmente sintieron los jóvenes soldados en esa situación.

¿Se pusieron completamente en las manos de Chris Nolan?

HS: Sí, cuando trabajas con alguien como él, confías ciegamente. Es el primero en llegar al set, el último en irse, predica con el ejemplo. Siempre está contigo, cuando estás bajo el agua, él está ahí contigo. No es de esos directores que están dirigiendo desde lejos, él está ahí siempre al lado de la cámara donde está la acción. Creo que es difícil no aprender al estar cerca de él, además contagia su pasión por el cine y por el proyecto en el que está trabajando. Creo que es totalmente contagioso y crea un ambiente en el set. No puedes no confiar en él.

FW: Chris no tiene trucos, simplemente el trabajo duro. Y te motiva a no usar ningún truco más que trabajar lo más apegado a la realidad.

¿Cuál fue su mayor reto?

FW: Debo decir que físicamente fue muy demandante. Fue un reto mantener la energía arriba durante los largos días de filmación.

HS: Creo que la caracterización en mi caso fue lo más desafiante. Chris no nos dio mucha opción también porque no hubo muchos diálogos. La mayoría de las cosas que sucedían en el set requerían de trabajo duro.

Mucha gente joven irá al cine solo para verlos a ustedes, ¿qué les gustaría que se llevarán de la cinta?

HS: Creo que no es la típica película de guerra con muchas armas y explosiones. Creo que es una historia muy emocional y con suspenso. Creo que por momentos es aterradora y te deja temblando. Así que creo que si te gusta el cine y sobretodo el cine de Chris lo van a disfrutar. Además que recuerden que está inspirada en un momento muy importante de nuestra historia que muchas veces pasa desapercibido porque fue muy al inicio de la guerra y muchas cosas pasaron después. Creo que para mí será una satisfacción saber que mucha gente se enterará de este momento y reconocerá el heroísmo de quienes participaron.

FW: También para mí será muy bueno que los jóvenes se acerquen al trabajo de Chris Nolan porque creo que en la forma en la que Chris trabaja trasciende todas estas barreras sociales como la edad, nivel educativo. Es un maravilloso cineasta que hace que todos quieran ver sus películas y especialmente esta película que es simplemente espectacular, algo que se tiene que contemplar.