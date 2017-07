El Mundo de Tim Burton llegará a México en diciembre

Tim Burton es uno de los directores de cine que genera empatía y afecto por parte de sus seguidores. Por la particular estética que ha presentando en cada una de sus producciones, el director se ha ganadora la simpatía de quienes aprecian su particular percepción de la belleza.

Por este razón, saber que la exhibición que se mostró hace siete años en el Museo de Arte Moderno de Nueva York, genera emoción y expectativa por parte de los fanáticos de su filmografía.

Personajes como Jack Skellington y Beetlejuice llegarán al Museo Franz Mayer a partir del 6 de diciembre con la exposición El Mundo de Tim Burton.

Según los organizadores, el equipo de Burton, en colaboración remota con el director, realizaron un scouting para elegir al museo que albergaría esta muestra y que el mismo Burton seleccionó el Franz Mayer por la arquitectura y por lo que representa de nuestro país.

Alrededor de 500 objetos, entre los que destacan esculturas, dibujos, pinturas y documentos, forman parte de la curaduría de la exhibición.

“La exposición tendrá muñecos y trabajos en movimiento (…) fueron extraídos de la casa de Burton en Londres”, dijo Jenny He, asistente curatorial del proyecto, en conferencia de prensa en el Museo Franz Mayer.

De acuerdo con los organizadores, toda la planta baja del museo será ocupada por la exhibición y, además, se abrirá un área especial para que los asistentes puedan tomarse fotografías.

Entre las buenas noticias que se compartieron, se confirmó que el cineasta asistirá a la inauguración de la exposición, que permanecerá abierta durante cuatro meses.

“El Mundo de Tim Burton reflejará todos los elementos de la estética del director, pero ésta no es una exhibición artística y él no hizo la curaduría, pero cada elemento refleja su trabajo”, añadió He.

Aunque no se dio a conocer todavía el costo de los boletos, los organizadores advirtieron que no habrá preventa pues Burton no quiere darle preferencia a nadie y tratar a todos sus fans por igual. Será a través de la página web TimBurton.mx y la Fan Page en Facebook del recinto que se anuncie cuando inicie la venta de boletos.

