MC Davo, muestra sus dos caras y vuelve a sus orígenes con su ex productor

La cuenta regresiva terminó para los seguidores de MC Davo, ya que este viernes inicia la preventa en iTunes de Las dos caras, su cuarto disco de estudio, en el que cuenta de nuevo con el respaldo como productor de Went, con quien inició su carrera musical

El rap y el trap como base, con una fusión de otros géneros musicales es lo que ofrece MC Davo en Las dos caras, su cuarto disco de estudio que a partir de este viernes está disponible en preventa en iTunes.

“Lo nuevo, lo que nadie sabe, es que son 12 canciones las que están programadas para salir en el disco, pero es casi seguro que la versión en físico traiga una o dos canciones más que la versión digital, para que la gente se motive”, dijo el regiomontano en entrevista para Publimetro.

En esta ocasión, David Sierra Treviño, nombre de pila del cantautor, cuenta con las colaboraciones de Darkiel, el colombiano RK El Artista y C-Kan.

Precisamente, con este último es con quien grabó su segundo sencillo, titulado Round 4 —después de Mágica— cuyo video se estrena en su canal de YouTube en el primer minuto de este viernes.

“Es una canción muy esperada del disco que tengo con C-Kan. Y a partir de ahí empieza el ataque de canciones, voy a estar aventando canciones cada dos semanas. De tres, dos van a tener video. A los seguidores míos los estoy tratando como hace mucho no los trataba, de darles música y música y música”, reveló.

Según palabras de MC Davo, esta es una manera de volver a sus orígenes, a su manera de trabajar al inicio de su carrera. Sobre todo, ahora que cuenta de nuevo con el apoyo de uno de los primeros productores que confió en él y que, asegura, será una gran sorpresa para sus fans.

“Te voy a ser bien sincero. Lo que está pasando, y esto no lo sabe mucha gente, pero ya te había platicado que puse un estudio en mi casa, así que estoy regresando a los orígenes en todos los aspectos. Ahora tengo más facilidad de no depender solamente de una persona, como antes con Meny Méndez, que es mi hermano, pero él tiene su trabajo, yo el mío, y cada vez es más difícil coincidir”, explicó.

“Había un productor del pasado con el que yo ya no estaba trabajando porque se retiró de la música, pero ahora estamos trabajando juntos otra vez. Te lo voy a decir aunque a él no le gusta lidiar con la fama, sólo quiere hacer música. Muchos lo conocen, se llama Went”, confesó en la entrevista.

“Cuando Davo apenas empezaba, él en su estudio me grabó las maquetas antes de Psicosis 1 sin un peso a cambio. Yo seguía platicando con él, aunque ya no quería hacer música. Por eso la gente está escuchando ahora los instrumentales y dicen: me recuerda. Pero yo no digo nada, yo he estado callado”.

“Las nuevas pistas que están saliendo están producidas por él, y como ahora lo tengo involucrado en el estudio, estamos haciendo canciones en menos tiempo. Entonces, yo creo que viene una temporada de Davo como hace mucho no ocurría. La gente me decía: es que eres muy bueno, pero te tardas demasiado en sacar canciones”, añadió.

“Yo estaba acostumbrado a ese ritmo, no pasaba ni un mes sin que yo lanzara una canción. Y estamos volviendo a eso con la mancuerna”.

Sin embargo, Davo concluyó la entrevista haciendo una aclaración acerca del regreso de esta mancuerna.

“Tengo que decirte algo, él ya no es Went. Hay raperos que se mueren por escuchar esta noticia, que Went está de regreso, pero tengo que aclararlo. Went era rapero y productor, está involucrado conmigo como productor, pero Went el rapero está retirado. Él ahora sólo quiere ser Israel Flores, su nombre verdadero”, finalizó.

28 de julio es la fecha en que inicia la preventa en iTunes de Las dos caras,

el cuarto disco de MC Davo. El álbum en formato físico saldrá el 8 de septiembre.