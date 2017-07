Pr1mera Generación comienza festejos previo a concierto nostálgico en el Auditorio

Myriam, Víctor, Laura, Toñita, Miguel Ángel, María Inés, Wendolee, Alejandro Danel, Estrella, Héctor, Raúl y José Antonio, de la Pr1mera Generación, comenzaron los festejos por los 15 años del inicio de “La academia”, concurso que los vio nacer artísticamente.

A la explanada del Auditorio Nacional comenzó a llegar público de todas las edades para que los cantantes firmaran los boletos que adquirieron, no sólo este día, sino cualquier otro también.

Luego de pasear por el turibús con seguidores, los ex académicos llegaron con entusiasmo para convivir con quienes los esperaban para recordar aquel 7 de junio de 2002, cuando inició el concurso de voces en el que Myriam resultó vencedora.

La fiesta comenzó cuando los ex integrantes del “reality” comenzaron a tomarse selfies, repartieron abrazos, besos, firmaron playeras, discos y en respuesta a su buena disposición recibieron rosas, chocolates, peluches y mucho cariño de la gente que los acompañará el 24 de agosto en el Auditorio Nacional.

Arturo Velasco, uno de los socios que coordina el “show”, comentó a Notimex que tras el concierto en la Ciudad de México arrancará una gira que comprende más de 20 presentaciones por la República Mexicana y que en 2018 pretenden regresar al llamado “Coloso de Reforma”.

Como una muestra del cariño que los integrantes de Pr1mera Generación sienten por el público, cantaron en formato acústico el tema “Inseparables”, que lanzarán en unos días en plataformas digitales.

A la convivencia acudió público de todas las edades, como Marta Álvarez, quien a sus 59 años dijo ser seguidora de todos los ex concursantes. “Desde que aparecieron en televisión los sigo y espero que las nuevas generaciones también”.

Guadalupe Serrano, habitante de Nezahualcóyotl, quien a pesar de ser una persona con discapacidad con ayuda de su silla de ruedas se traslada para seguir a Raúl, “a donde puedo lo sigo, no importan las distancias”, señaló.

Desde hace 15 años soy seguidora de Víctor, aseguró en tanto Dinorah Santos, quien hoy, a los 29, sostuvo que ahora le gusta más porque “es espontáneo, carismático y tiene muy bonita voz”.

“Desde que Myriam apareció en el programa me gustó y en las siguientes academias quisieron copiar la idea de hablar con la camarita; tengo todos sus discos y me sigue gustando mucho, también me gusta Wendolee, Nadia y Toñita”, compartió Gustavo Mercado, de 50 años.

En la convivencia, la producción del evento tomó fotos y videos que serán proyectados en las pantallas del Auditorio Nacional el 24 de agosto.

Wendolee, quien radica en Estados Unidos desde hace 13 años, dijo que para ella regresar a México “es lo máximo y más si lo hago para cantar al lado de mis grandes compañeros”.

María Inés aseguró que interpretará muchos temas que cantaron durante el proceso del concurso y Alejandro, a su vez, adelantó que el público verá una “megaproducción”.

Subrayó que el invitado especial para toda la gira es el público “porque en todo momento nos ha dado su apoyo y su cariño y para ellos son esos conciertos de los que ojalá muchos sean parte”.