El reencuentro más esperado, elenco de Titanic se reúne 20 años después

Una de las películas que han marcado la historia del cine, sin duda es Titanic. La cinta de James Cameron llegó a los cines en diciembre de 1997, por lo que está a punto de cumplir 20 años.

Pero a pesar de que han pasado dos décadas la cinta no pierde popularidad y cada cosa nueva que se sabe sobre ella o sus protagonistas se vuelve noticia.

Recordemos que en la historia, se contaba la historia de amor de Leonardo DiCaprio y Kate Winslet, que interpretaban a Jack y Rose, los cuales se conocieron a bordo del Titanic. El tercero en discordia y villano de la cinta fue Billy Zane quien dio vida a Cal Hockley, novio de Rose.

Y 20 años después estos tres han vuelto a dar de qué hablar, debido a una imagen en Twitter que fue publicada por Zane; y es que Kate, Leo y Billy se reencontraron en un evento en Estados Unidos para conseguir fondos que frenen el calentamiento global.

Obviamente la fotografía emocionó a los millones de fans que vieron Titanic, quienes han compartido la imagen miles de veces.

Y bueno, así es como lucen 20 años después…

Gangs back together. Now we're saving icebergs. Go figure..

@katewinsletofficial @leonardodicaprio @leonardodicapriofdn pic.twitter.com/jWmzzhDeXK

— Billy Zane (@BillyZane) July 26, 2017