A Danna Paola no le interesa triunfar en Hollywood

Danna Paola no sueña con un premio Oscar ni con ser estrella de Hollywood, ella quiere triunfar en el teatro musical, quizás en Broadway.

“Mi sueño en la vida es llegar a Broadway y tener un Tony en mis manos algún día, es algo por lo que voy a luchar y un sueño que quiero construir y por supuesto cumplir”, reveló la también cantante durante la inauguración de la tienda número 28 de la firma de ropa estadounidense “Forever 21” en el Centro Comercial Manacar, la nueva plaza comercial que compite a los gigantes del sur.

Y es que desde que Danna Paola interpretó a “Elphaba”, en la puesta en escena “Wicked”, en el año 2013, la actriz de 22 años se ha convertido en una de las revelaciones más importantes del teatro en México. Este año la intérprete regresó a los escenarios del teatro de la mano del productor Alex Gou, con el musical, “Hoy no me puedo levantar”, donde da vida a “María”.

Danna también se ha convertido en un ícono de la moda, por ello fue considerada para cortar el listón de la inauguración de dicha tienda de ropa.

“Es padrísimo que me consideren como alguien que pueden seguir en cuestión de moda. La moda para mí es algo que está presente en mi día a día y es parte de mi vida en general, aunque no es lo más importante. Me encanta porque siempre trato de ser yo misma y afianzar mi estilo”, finalizó la actriz.