Grupo The Chamanas presentará música nueva en el Teatro de la Ciudad

El grupo mexicano The Chamanas se presentará el próximo 11 de agosto en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, en donde dará a conocer la música de su nueva producción discográfica “Nea”.

La alineación es originaria de la frontera entre Ciudad Juárez, Chihuahua, y El Paso, Texas, que irrumpió de manera original con su propuesta que arrancó con el disco debut “Once once”, en el cual se apreciaba el choque de dos culturas con sonidos de varios géneros, mezclados en perfecta armonía para crear canciones creativas, diferentes a lo común.

Los nominados al Grammy Latino, han participado en festivales internacionales como IAMC (Nueva York), Vive Latino (Ciudad de México), SXSW (Austin, Texas), JRZ Music Fest (Ciudad Juárez) y Almax (Colombia).

Además han colaborado con artistas como Enjambre, Portugal the Man, Beach House, Odesza y Dave Sytek de TV on the Radio, por mencionar algunos, además han compartido escenario con varios de ellos así como con Zoé y Jarabe de Palo.

La agrupación se formó en 2013 y está integrada por Paulina Reza (voz y sintetizadores), Manuel Calderón (teclados y bajo), Héctor Carreón (guitarra) y Alejandro Bustillos (batería), quienes ya han estado nominados al Grammy Latino, de acuerdo un comunicado.

Su ritmo es una combinación de varios estilos y géneros que van desde el indie, folclor mexicano, pop, bossa nova y danzón hasta sonidos con sintetizadores; sencillamente son capaces de crear una conexión musical entre países, ya que la frontera ha dado a luz a esta banda.