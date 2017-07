Kate del Castillo comparte foto en bikini

😎👙 #KatedelCastillo #Vacaciones #Ibiza

A post shared by ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀JESSICA_KDC♥️ (@katedelcastillobrasil) on Jul 26, 2017 at 12:31pm PDT