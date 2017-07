Alejandra Ávalos revela infidelidad de Fernando Ciangherotti tras 25 años

Alejandra Ávalos durante una entrevista con el programa “Ventaneando”, reveló que terminó su matrimonio con el también actor Fernando Ciangherotti, por una infidelidad tras 25 de haber guardado el secreto.

Relató que fue ella quien solicitó el divorcio al enterarse de la infidelidad que cometió el actor.

“Sí, él me traicionó, me fue infiel, y yo lo descubrí. Él se encontraba de gira con una obra de teatro, y en la madrugada le llamé, y en la misma habitación (de hotel) contestó una mujer, y no hubo necesidad de hacer preguntas, porque las respuestas llegaron solitas. Fue un ‘shok’ para mí”, reveló Ávalos.

Y no se limitó con esto, pues también reveló el nombre de la mujer que le contestó el teléfono.

“Se trató de la actriz Lourdes Munguía. Nunca le reclamé nada, y después de lo sucedido nos llegamos a encontrar en varios eventos, pero nunca le dije nada…”.

La también cantante recordó que Ciangherotti intentó convencerla de que lo perdonara y volviera con él, pero no la convenció.

“Me mandaba regalos, se portó de lo más lindo, pero las cosas no fueron iguales y nuestro matrimonio se acabó por eso.”

Esta es la entrevista: