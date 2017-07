La exitosa serie This is Us se estrena en México por Fox Life

Hace algunos años que no pasaba un fenómeno similar. Una drama familiar que reuniera a público de todas las edades para ver cada episodio semanal frente al televisor. La hazaña la consiguió This is Us el año pasado que atrapó la atención desde su primer episodio.

Esta es la primera vez en casi 13 años que la NBC ha superado a todas las transmisiones y se ha colocado como la cadena número uno en audiencia, algo que no conocía desde que ofreciera el final de Frasier.

This is Us es un drama familiar acerca de la vida y las conexiones de varias personas que comparten el mismo cumpleaños y las formas en que son similares y diferentes.

La serie creada por Dan Fogelman, es protagonizada por Mandy Moore y Milo Ventimiglia narra la historia con diversas líneas temporales, en donde podemos seguir la historia de la familia Pearson, desde que nacieron sus mellizos hasta la vida adulta de los mismos.

This is us cuenta con un aire muy similar al de las clásicas series de los años como Los años maravillosos o La vida sigue su curso y ha logrado el mismo efecto en su audiencia, que el público se termine enganchando con la vida de la familia Pearson tal y como lo hicimos en los 90 con los hermanos Salinger de Party of Five.

Lunes 1 de agosto a las 22 horas por Fox Life llega This is Us