Esto es lo que pagaba Mauricio Clark por una grapa de cocaína

El conductor Mauricio Clark estuvo como invitado en el programa “Está cañón” con Yordi Rosado, donde reveló cuánto se gastaba en cocaína.

Recordemos que años atrás, Clark pasó por un seria adición a las drogas, lo que le hizo perder dinero, su casa, su auto, su trabajo e incluso estuvo a punto de morir.

Durante la emisión de Unicable, Mauricio contó los costos de las llamada grapas

Además, el periodista explicó que cuando empezó a consumir, “una grapa le duraba entre dos o tres días, después compraba entre dos o tres grapas para el mismo periodo de tiempo”. De hecho recordó que cuando le dio un infarto había consumido 40 y tofo lo que la droga le provocó.

La adicción de Clark llegó a confesar “me llegue a meter hasta por el ano”.

Asimismo, Mauricio contó que llegó a gastar hasta siete mil pesos diarios en cocaína:

“La primera raya de cocaína era la que me gustaba, porque era tanto lo que me giraba la cabeza y lo mal que me sentía emocionalmente, que esa primera raya me tranquilizaba y cuando daba los últimos “pasones”, pensaba, `gracias que no me fuí en esta´. Terminé consumiendo 20 gramos diarios, entre 5 y 7 mil pesos diarios”