Ximena Navarrete comparte su propio Universo

Desde hace tiempo, Ximena Navarrete buscaba crear una línea, sea de ropa o cosméticos, para mostrar todo lo aprendido a través de su carrera como modelo.

Este 1 de agosto, se hace realidad uno de sus sueños, que es lanzar una línea de cosméticos junto a su aliado, el maquillador Víctor Guadarrama.

Hace unas semanas inició una campaña por las redes sociales, en el que se observa a algunas de las musas que dan imagen a la línea de cosméticos Universo, como Ximena y Marisol González.

La venta se hará sólo en la tienda en línea ( http://universo.victorguadarrama.com.mx/) y bajo el nombre Ximena Navarrete by Víctor Guadarrama.

Vico, como es llamado en el medio, es el maquillador de cabecera de la Miss Universo 2010, con la cual tiene una gran amistad desde hace años.

“La nueva línea va muy acorde con la personalidad de la reina de belleza, ya que los productos serán muy naturales y con los tonos adecuados para todo tipo de mujeres”, dijo Víctor Guadarrama.

Ximena Navarrete sigue con su trabajo como modelo, y ahora ya radicando en San Luis Potosí junto a su esposo Juan Carlos Valladares.

“He estado haciendo como siempre campañas de moda para varias marcas y algunos comerciales. Gracias a Dios puedo acomodar mi trabajo como yo elija y buscando las fechas que no interfieran con mis asuntos personales”.

Los creadores esperan que tenga una buena aceptación, ya que la idea surgió durante esas charlas privadas de sesiones fotográficas, en las que hablaban de ese sueño, y que ahora ya es una realidad.

“Siempre he ido por mi propio camino y he alcanzado metas y sueños que no cambiaría por nada en el mundo. Gracias a mi familia y amigos, que han sido mi fuerza para lograr todo en la vida y de la misma manera han sido el ejemplo más grande”.

Aniversario

Ximena Navarrete cumplirá 30 años en 2018, pero mientras alcanza una década más de vida, en este mes de agosto celebrará siete años de su coronación como Miss Universo.

El 23 de agosto fue coronada como la reina de belleza de todo el planeta, algo que le permitió adquirir conocimientos como conductora y modelo.