Tomás Goros, de la violencia a los musicales

Tras varios años de ausencia en el teatro musical, el actor Tomás Goros regresa al género como George en La jaula de las locas (La cage aux folles), que produce Juan Torres.

Además lo hace al lado de Mario Iván Martínez, con quien hace 20 años compartió el escenario con la obra El beso de la mujer araña, en la que también participó Christian Bach.

“Para mí, es un bálsamo, un dulce que que me regala Juan Torres y Mario Iván Martínez al invitarme a esta obra. Tenía muchos años de no hacer musical y regresar con una comedia tan exitosa, tan divertida y con una música sensacional, es un gran orgullo”, compartió el actor.

Tomás Goros, quien en los últimos años ha destacado por su trabajo en series como El señor de los cielos y La Patrona, por citar algunos, resaltó el apoyo que la compañía de La jaula de las locas le ha brindado para sacar adelante a su personaje.

“Es algo muy interesante, por eso me gusta tanto el proyecto, porque me he caracterizado por hacer villanos en telenovelas y series, algo que me encanta”.

“Lo que me gusta es el personaje, no si es bueno o malo; por ejemplo, ahora con Garnica en El Señor de los cielos funcionó el personaje al grado que la gente no quería que me mataran”.

“En esta ocasión, la gente me observa cantando, bailando Y haciendo comedia”.

El actor señaló que el musical es una puesta en escena familiar, e incluyente.

“Es una obra de amor e incluyente. No importa la preferencia sexual, toda pareja lucha y trabaja para tener una familia como cualquier otra. La obra es familiar, no tiene nada de malo, vulgar o algo porque avergonzarnos”.

“Hasta la gente que no le gustan las comedias musicales, salen satisfechos. La jaula de las locas es una obra para verse más de una vez, y está enmarcada con baile, vestuario factuoso y grandes bailarines”.

La obra mantiene sus funciones en el Teatro Manolo Fábregas en la Ciudad de México.

“La gente piensa que las relaciones bonitas son en las que no hay peleas o conflictos, pero eso permite la permanencia en el amor, que ya está muriendo y hoy en día somos seres individualistas. El amor si no se comparte, se pudre… eso es La jaula de las locas”.

Convivencia

Tomás Goros hará una firma de autógrafos al finalizar la segunda función de La jaula de las locas en Guadalajara

“Estoy comprometiéndome con la gente a quedarme después de la segunda función para tomarnos la selfie, como agradecimiento al seguimiento que han dado a mi carrera de más de 30 años”.

En Guadalajara

11 de agosto a las 18:00 y 21:00 horas en el Teatro Galerías. Boletos de 300 a 850 pesos.