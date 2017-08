Transformers: Bumblebee tendrá su propia película

Paramount Pictures en asociación con Hasbro, anuncia el inicio de producción de Bumblebee, la cual será filmada por completo en California, incluyendo el norte y sur del estado.

Dirigida por Travis Knight (Kubo y Coraline), esta película será protagonizada por Hailee Steinfeld (Mi vida a los 17), Pamela Adlon (Better Things, Louie), John Cena (Guerra de Papás 2), Stephen Schneider (Broad City), Jorge Lendeborg Jr. (Spider-Man: De regreso a casa), Jason Drucker (Diary of a Wimpy Kid: The Long Haul), Kenneth Choi (American crime story), Ricardo Hoyos (Degrassi: Next class), Abby Quinn (Landline, The Sisterhood of the night), Rachel Crow (Deidra & Laney rob a train) y Grace Dzienny (Zoo).

Sobre la trama, se compartió en un comunicado que la cinta abordará los orígenes del auto más carismático de la franquicia Transformers.

En 1987 Bumblebee encuentra refugio en un depósito de chatarra ubicado en una pequeña ciudad en la costa Californiana. Charlie (Hailee Steinfeld), una chica que está por cumplir 18 años y que trata de encontrar su lugar en el mundo, descubre a Bumblebee dañado por una batalla y descompuesto. Cuando lo revive, se da cuenta pronto que no es un ordinario VW amarillo.

La cinta está producida por los veteranos de la franquicia Transformers Lorenzo di Bonaventura y Michael Bay, junto con los productores ejecutivos Steven Spielberg, Brian Goldner y Mark Vahradian.

Chris Brigham (Argo, El Origen) también será productor ejecutivo. El guion está escrito por Christina Hodson (Mío o de nadie).

La franquicia de Transformers está cerca de superar 1.5 billones de dólares recaudados en taquilla a lo que se sumarán Bumblebee cuyo estreno está programado para el 21 de diciembre de 2018 y Transformers 7 que llegará a las pantallas el 28 de junio de 2019.