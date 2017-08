Fermín IV: No tengo que impresionar a nadie

Dejando atrás su historia con Control Machete, ahora le da continuidad a esa paso a la música cristiana.

“Todo mundo saca discos, tiene posibilidad de grabar, producir y de hacerlo sonar muy bien. Desde hace un par de años queríamos sacar algo, tenía 8 y no sabía que hacer con ellas”.

“En ese momento, sentía que no encajaba en la música o a quién acercarme, fue entonces que se acercó Sony Music, ya que abrió un sello de música cristiana, y me invitaron a participar”, dijo Fermín en entrevista con Publimetro.

Odio / Amor es un regreso lleno de esperanza, y así como hace 18 años empezó con Control Machete, sigue creando rimas con una sola intención.

“Cuando regresé al estudio pensé que estaba oxidado, pero aún conservo y escribo rimas. No me considero el mejor letrista, porque hay mejores raperos con líricas increíbles, y sí de repente me sentí presionado para escribir algo mejor”.

“Hace muchos años trataba de impresionar y, hoy sé quien soy y no tengo que impresionar a nadie. Sigo haciendo lo mismo que con Control Machete: escribo lo que vivo y siento”.

El nuevo material es una historia continua que parte del primer sencillo titulado Fácil.

“El EP, es una historia de alguien que pasea del odio al amor, tiene cuatro temas y todos cuentan una misma historia, en tres tiempos”.

“Narra el momento de un hombre a punto del suicidio, que no vé otra solución, pero luego va cambiando su forma de pensar… es algo lleno de esperanza”.

“Muchos me dicen: ‘tienes la misma voz’, y claro sigo siendo yo. Hago rap, rimas y no tendría otra cosa que ofrecer en el sentido musical”.

“La producción suena distinta, no es el típico rap old school con un sampler que se repite, sino que incluye elementos orgánicos”.

En sus palabras

“La música sana y enferma también, tiene esa capacidad de transmitir el tiempo y espacio en que vivimos. Estoy en el lado cristiano, y la música tiene la capacidas de asociación, identificación y la gente lo hace suyo”.

Lanzamiento

18 de agosto se lanzará a la venta el EP, Odio/Amor.