En la cumbre de su madurez musical, Romeo Santos presenta Golden

El “Rey de la Bachata”, Romeo Santos, presentó en México su nueva producción llamada “Golden”el cual contiene 18 temas inéditos y en el que según sus palabras demuestra mucho más madurez.

“Es mi tercer disco como solista y lo que pude percibir después de escuchar todas las canciones, es una madurez en mi música. En esta producción hay canciones con temáticas que no había propuesto, ni estando en “Aventura”; por ejemplo tema como “Reina de papi”, donde un hombre narra lo que siente por su hija, una muestra que un padre siempre será un superhéroe y protegerá a su hija aunque tenga 60 años; esos son temas que hace siete años no me nacía componer”

En Estados Unidos “Golden” ya alcanzó el número uno en ventas, además su sencillo “Imitadora” logró reemplazar a “Despacito” en el primer puesto de la lista “Latin Airplay” de Billboard, mientras que “Héroe favorito” ha acumulado más de 18 millones de reproducciones en Spotify.

Además, en esta producción, Santos cuenta con la colaboración de Swizz Beats, Juan Luis Guerra, Ozuna, Julio Iglesias, Jessie Reyez, así como un tema con Nicky Jam & Daddy Yankee.

“Mi público me pedía colaborar con Daddy Yankee porque es un líder en su género y también había muchas personas que me preguntaban que cuándo iba a trabajar con Nicky Jam. Yo soy fanático de ambos, pero soy una persona que cree mucho en la música y eso es fundamental, no acercarme a un artista por su popularidad y luego crear música, si no viceversa. En esta producción me llegaron varias propuestas con ritmos de reguetón entre ellas “Bella y sensual”, donde imagine que varios hombres se peleaban por el amor de esa mujer, finalmente les hice la propuesta y de inmediato me dijeron que sí”

En conferencia de prensa, Romeo Santos también informó que en los próximos meses estarán filmando el videoclip de este tema, asimismo dijo que a la para promocionará la canción “Sobredosis”, en la cual trabajo con Ozuna.

La canta a su “amigo” junto a Julio Iglesias

En su más reciente producción, “Golden”, Romeo Santos invitó al cantante español Julio Iglesias para realizar una colaboración, donde le cantan al pene.

“Es una canción para homenajear al gran compañero de todos los hombres, más que alardear se trata de una situación muy real. Es un hombre llamándole a su compañero y le dice `has estado ahí toda mi vida, me has acompañado en las buenas y en las malas, por ti he hecho lo incorrecto y lo correcto, hay noches que me has quedado mal, pero hay muchas noches en las que me has quedado bien, tu eres testigo y ellas de tantas noches de bohemia´”, relató Santos, quien también explicó como se dio la colaboración con el español, “me acerque a él y le dije que quería grabar un tema inédito, pero no le dije de qué trataba; él grabó la voz, mezcle la canción y a los cuatro días me llama y me dice `Romeo te voy hacer una pregunta y sé sincero, ¿le has escrito una canción al pene?´, después me dijo `sos un genio´”

Romeo, el personaje

Durante la presentación de “Golden” en la Ciudad de México, el cantante de origen dominicano reveló que no es tan atrevido en su vida como lo es en el escenario.

“Cuando empecé en la música era tímido, cantaba y me volteaba, y si tenía que hablar me paralizaba. Pero, entendí que eso aburría y creé el persona de Romeo. Soy atrevido en la vida real, pero no tanto, sin embargo a las chicas les encanta que sea seguro y cachondo. Cuando me ven sobre el escenario me gusta que los hombres piensen `quiero ser como él´ y que las mujeres digan `lo quiero para mí´”

Sobre Romeo

Comenzó su carrera como productor y compositor del grupo “Aventura”.

Ha colaborado con Drake, Usher, Pitbull, Enrique Iglesias, Lil Wayne, entre otros.

También ha trabajado en cine, participó en “Rápidos y furioso 7” y “Angry BIRDS”

