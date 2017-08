Sebastián Villalobos revela secreto para Guadalajara

Sebastián Villalobos recién reveló un secreto para México, y es que visitará Guadalajara como parte de una campaña de verano de una marca de refrescos.

El YouTuber colombiano de 21 años tiene más de tres millones de seguidores en Twitter y alrededor de cinco millones en su canal de YouTube, y entre sus amistades se encuentran Mario Bautista y Justin Bieber.

El también actor y cantante estará acompañado por Mario Andrés Ruiz.

Durante una charla con Sebastián, señaló que está consciente de la responsabilidad de ser un modelo a seguir para niños y adolescentes.

“Hay que tenerlo claro desde un principio, porque la responsabilidad es lo que nos hace ser lo que somos, y tomar las decisiones; al final es lo que define la madurez ante cualquier situación. Además de una responsabilidad, una presión hay una obligación de saber que quienes no están viendo, nos pueden tomar como un modelos a seguir”.

“Debemos cuidar cada palabra, no sabemos exactamente quiénes nos están viendo del otro lado de la pantalla. Lo importante, es que no podemos ignorar a los padres ya que estamos fortaleciendo una relación directa con ellos, buscamos que no nos vean como los villanos o analfabetas, no queremos ser un dolor de cabeza, sino cómplices… ellos son los intermediarios de una relación que queremos crear con sus hijos, porque son los que consumen nuestras tonterías (risas)”.

Añadió: “Hay que ir creciendo con la audiencia, hay temas que no pueden tocarse y que a mis 21 años no hay que involucrar cosas personales, que solo son tuyas y no deben aparecer en las redes sociales”.

En Guadalajara

El Verano Sprite sigue con Mario Andres Ruiz y Sebastián Villalobos. Este sábado 5 de agosto en Parque Solaridad.

La fiesta es libre para todos, etiqueta a todos los amigos con los que vas a caer. #NacidosParaElVerano