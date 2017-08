Bella Hadid sufrió una aparatosa caída frente a varios paparazzis

Una docena de paparazzis se congregó fuera del lugar donde la hermana menor de Gigi Hadid se encontraba. Mientras esperaban su salida del lugar y tal vez un saludo de su parte, Bella Hadid se cayó en frente de sus lentes al bajar por una inclinada escalera.

La modelo vestía un corto vestido y unas botas de tacón bastante altas, que en parte fueron responsables de su caída, justo en el último escalón.

Hadid cae de rodillas y reacciona riendo, aunque es evidente que se encuentra muy avergonzada ya que se tapa la cara de la vista de los paparazzis. Aun así, se incorpora con ayuda de un empleado del restaurante y continúa su camino con orgullo.

Bella Hadid Eats It Hard in Her 'For Walking' Boots - TMZ - https://t.co/zNuDITUaQj pic.twitter.com/BOYsULv2Wj