Fundador de legendario grupo de hip-hop es acusado de homicidio

Nathaniel Grover, conocido con el nombre artístico de Kidd Creole y uno de los fundadores del legendario grupo de hip-hop Grandmaster Flash and the Furious Five, fue arrestado este miércoles y acusado de homicidio en segundo grado por la policía de Nueva York.

Las autoridades indicaron este día que Grover, de 57 años de edad, fue arrestado luego de que éste aparentemente apuñalara en una calle de Manhattan a un hombre indigente durante las últimas horas del martes. El hombre, de 55 años, fue declarado muerto al llegar al hospital.

De acuerdo con medios de información, los detectives de la policía identificaron a Grover en las cámaras de circuito cerrado cerca de la escena del crimen y lo arrestaron la noche del miércoles en el condado de Bronx, donde inició su carrera y donde aún radica.

Las autoridades desconocen la relación de Glover con su víctima, quien solía dormir en un albergue para indigentes a unos kilómetros de donde murió, cerca de la estación de Grand Central, en la zona media de Manhattan. De ser encontrado culpable, Glover podría ser condenado a cadena perpetua.

Glover se unió 1976 a Grandmaster Flash, uno de los pioneros de un género que entonces comenzaba a germinar en el Bronx y que ahora se ha popularizado en el mundo entero. En 1979, el grupo lanzó sus primeras canciones.

Grandmaster Flash and The Furious Five, uno de los primeros grupos en hacer uso extensivo de las tornamesas, los quiebres de ritmos y las letras con contenido social, ingresó en 2007 al Salón de la Fama del Rock and Roll.