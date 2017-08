Imágenes del episodio 4 de Game Of Thrones temporada 7

El cuarto episodio de la séptima temporada de Game of Thrones que llevará por título The Spoils of War, se transmitirá el domingo 6 de agosto a las 20:03 horas sólo por HBO.

HBO compartió imágenes del nuevo episodio que incluyen a Cersei y Qyburn conspirando en el King’s Landing, Brienne y Podrick en Winterfell, el encuentro entre Jaime y Bronn, Theon de vuelta en tierra firme, un magnífico disparo de Sansa Stark en la nieve, Daenerys compartiendo un momento con Missandei y más:



















A pesar de los conflictos que HBO ha enfrentado en el terreno tecnológico, después del ciberataque y de las constantes fallas que ha presentado su servicio de streaming, ha roto el récord de audiencia con 30 millones de televidentes para el primer episodio de la séptima temporada.

Éste es el adelanto del próximo episodio: