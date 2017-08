Adal Ramones se casa con Karla de la Mora en íntima ceremonia

Pocos tienen la dicha de caminar una vida con el amor de su vida y ese es mi caso. Me caso con el amor de mi vida! Amor, ni antes ni después … hoy 05 de agosto, después de 4 años de largo aprendizaje, de risas, lágrimas y sobre todo de mucho amor … por fin! Estaremos juntos. Es una bendición para mí tenerte en mi vida, así tal cual! Con tus dos maravillosos hijos, con tu carácter tan firme y constante,con tus bromas, con completamente lo que eres tú! Gracias por llenarme de vida, por ser mi amigo incondicional y sobre todo mi gran amor. TE AMO PARA SIEMPRE ❤️

