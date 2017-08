Andrés Suárez, un gallego que le guiña el ojo a México

Ya son diez años de visitar México, el tiempo para tener una relación que ya rindió frutos.

El músico español estuvo en varias ciudades del país para promocionar su más reciente material discográfico Desde una ventana, que lo traerá de vuelta a la Ciudad de México, el próximo 9 de noviembre.

“Han sido visitas cortas y largas a México, presentándome en todo tipo de foros. Las redes sociales me ha ayudado bastante, son como una droga y como toda droga, bien consumida, puede ser maravillosa”.

“Luego te pasa, como a mi, que vas a México y en el concierto hay más de mil personas porque te han visto en la red. Siempre agradeceré ese cariño, son gente que nos amplifica de forma gratuita”, señaló el cantante durante un showcase en Guadalajara.

El cantante confesó sentirse muy bien por el éxito que ha tenido este nuevo material en España, donde actualmente hace una intensa gira, incluso con boletos agotados en varias ciudades.

“Sigo disfrutando mi carrera, y siempre he dicho que soy un artesano y no artista porque no soy distinto a nadie, sólo tengo la capacidad de hacer canciones”.

“Creo que lo que engrandece mi historia no soy yo, si no la gente que las recibe, ahorra para venir a un concierto mío o compra el disco. Por ahora, promociono el primer sencillo El corazón me arde”.

El gallego, como el se nombra, espera continuar sus lazos musicales con sus seguidores mexicanos.

“Fue espectacular ver lugares completamente llenos gritando las canciones con nosotros, abriendo ventanas para siempre. Todavía no nos lo creemos”.

“Gracias a toda la gente que lo hizo posible. Ojalá os vuelva a abrazar a todos el 9 de noviembre en el Lunario con el bandón”, concluyó el músico.

¿Cuándo?

Dará un concierto en el Lunario del Auditorio Nacional en la Ciudad de México el próximo 9 de noviembre.