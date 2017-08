Chuponcito, listo para resucitar las veces que sean necesarias

Chuponcito no puede evitar que al verlo o escucharlo, la gente evoque una sonrisa.

El personaje ha logrado destacar en la televisión con un estilo irreverente, infantil y picante. En este momento, se encuentra de gira por varias ciudades del país con su nuevo espectáculo.

Al payasito, lo han matado varias veces en las redes sociales, pero señaló que resucitó y eso le ha dio más fuerza.

“Estoy con toda la actitud y bien bendecido. Sigo con mucha energía, siempre me ayudan las ‘muertes’ (risas), así que resucito y regreso con más trabajo”.

“Desconozco de dónde surgen esos rumores o con qué intención, pero sólo queda seguir trabajando. Chuponcito es un personaje que ha gustado en niños, adolescente y adultos; además llega a todos los corazones”, comentó en entrevista.

Chuponcito es un niño de 7 años, que suele hacer travesuras en el escenario, pero sin faltar a respeto.

“Siempre he dicho que un niño debe ser feliz, travieso pero nunca grosero. Mis chistes llevan un toque de picardía, no le falto el respeto a la gente, porque no quiero que se vaya con un mal sabor de boca o sentirse insultado”.

“En la gira hago un show de adultos, y no me gustan que los niños vean esa parte de adultos; es la única censura que suelo poner”, añadió Alberto Flores, quien hace el personaje.

Con algunas críticas a favor y en contra, ha logrado mantener su estilo intacto.

“Disfrazarse o ponerse una máscara es muy difícil, porque la gente no sabe que hay detrás de todo eso; lo importante, es producir sonrisas para que la gente se vaya feliz”.

“Si no decimos la verdad sale a la luz, por eso me gusta que me critiquen, y que me digan si soy bueno o malo”.

Lo que viene

Chuponcito lanzará este año su propio canal de YouTube.

“Estoy con un proyecto de un programa mío que haremos para internet, que vea cosas nuevas, con mucho humor y sin groserías para que pueden verlo los niños… de este año no pasa”.

En Guadalajara

12 de agosto a las 20:30 horas en el Teatro Galerías. Boletos de 250 a 450 pesos.